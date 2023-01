Everything Everywhere All At Once torna in sala il 2 febbraio

Torna nelle sale italiane il 2 febbraio, fresco di vittoria ai Golden Globe, il film rivelazione del 2022, Everything Everywhere All At Once.

I Wonder Pictures ha annunciato il ritorno nei cinema italiani del fenomeno cinematografico del 2022, nonché campione di incassi negli USA, Everything Everywhere All at Once, il “film definitivo sul multiverso” prodotto dai fratelli Russo, A24 e Ley Line Entertainment e diretto dal geniale duo Daniels. Fresco della vittoria di due Golden Globes (Michelle Yeoh miglior attrice protagonista in un film commedia o musicale e Ke Huy Quan miglior attore non protagonista), Everything Everywhere All at Once, tornerà nelle sale italiane il 2 febbraio con I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.

È stato un viaggio stupefacente quello che mi ha permesso di essere qua oggi, una battaglia incredibile, ma credo che ne sia valsa la pena! Ricordo che venire a Hollywood per me era un sogno che si realizzava… finché non sono arrivata davvero! Perché… guardate la mia faccia. Quando sono arrivata mi hanno detto ‘sei una minoranza’ e io ho risposto: ‘no, questo non è possibile’. […] Voglio ringraziare A24 e Ley Line per aver creduto in questi due splendidi geni, i Daniels, che hanno avuto il coraggio di scrivere di una donna molto ordinaria, un’immigrata asiatica, una madre, una figlia. Mi è stato fatto il dono di poter interpretare questa donna che risuonava così profondamente con me e con tante altre persone. Perché alla fine dei conti ovunque si trovasse, in qualunque universo fosse, non stava facendo altro che lottare. Lottare per amore, lottare per la sua famiglia.

ha dichiarato Michelle Yeoh ritirando il premio.

Quando ho iniziato a recitare da bambino in Indiana Jones e il tempio maledetto, mi sentivo molto fortunato per essere stato scelto. Crescendo, ho iniziato a chiedermi se fosse tutto lì, se fosse stata solo fortuna. Per molti anni, ho avuto paura di non avere altro da offrire. Qualunque cosa facessi, non riuscivo a superare quanto avevo ottenuto da bambino. Poi, più di 30 anni dopo, i Daniels hanno pensato a me. Si sono ricordati di quel bambino e mi hanno dato l’opportunità di provarci di nuovo. Tutto ciò che è successo da quel momento in poi è stato incredibile.

ha commentato Ke Huy Quan.

Il film vanta un pedigree di premi e nomination da capogiro con un totale a oggi di 179 vittorie e 283 candidature ai principali premi internazionali – tra cui le più recenti per le edizioni del 2023 del AACTA International Award, Palm Springs International Film Festival, Oklahoma Film Critics Circle Awards, North Carolina Film Critics Association, National Society of Film Critics Awards, Music City Film Critics’ Association Awards, London Critics Circle Film Awards, Internet Film Critic Society, Hollywood Critics Association Creative Arts Awards, Georgia Film Critics Association, Film Independent Spirit Awards, Critics Association of Central Florida Awards, Columbus Film Critics Association, Austin Film Critics Association, Alliance of Women Film Journalists e ben 14 nominations ai Critics’ Choice Awards.

Everything Everywhere All at Once racconta una storia universale passando per tutte le dimensioni possibili del tempo, dello spazio e dell’essere. Un film altamente spettacolare e al contempo profondo, che unisce commedia, dramma familiare, arti marziali, romanticismo, dita fatte di wurstel e un bagel che racchiude i segreti dell’universo. Interpretato da Michelle Yeoh, protagonista straordinaria e camaleontica, Everything Everywhere All at Once vede nel cast anche James Hong (il perfido Lo Pan di Grosso Guaio a Chinatown), Stephanie Hsu (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings), Ke Huy Quan – icona del cinema degli anni Ottanta nel ruolo del giovane inventore Data de I Goonies, nonché compagno di avventure di Harrison Ford in Indiana Jones e il tempio maledetto – e Jamie Lee Curtis, nei panni della spietata impiegata dell’ufficio imposte Deirdre Beaubeirdre. Proprio l’attrice protagonista della saga di Halloween è stata la più grande sostenitrice del film, conducendo una massiccia campagna social che ha contribuito in maniera determinante al passaparola e trasformandolo in un instant cult.

Sinossi:

Evelyn Wang (Michelle Yeoh) gestisce una piccola lavanderia a gettoni, ha una figlia adolescente che non capisce più, un padre rintronato e un matrimonio alla frutta. Un controllo fiscale di routine diventa inaspettatamente la porta attraverso cui Evelyn viene trascinata in una avvincente e coloratissima avventura nel multiverso più innovativo e divertente mai visto al cinema. Chiamata a salvare il destino degli universi, dovrà attingere a tutto il suo coraggio per sconfiggere un nemico all’apparenza inarrestabile e riportare l’armonia nella sua famiglia.

