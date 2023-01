Disturbi somatici: la causa nei bambini e negli adolescenti

I disturbi somatici sono molto più angoscianti nei bambini. I più piccoli li vivono in modo inquietante: sono manifestazioni accompagnate da cambiamenti nel comportamento. Per i genitori è fondamentale saper rilevare e rispondere ai bisogni dei bambini.

Alcuni bambini vomitano di frequente e i genitori pensano che possano avere intolleranze alimentari. Altri soffrono di mal di testa e spossatezza e i genitori credono sia dovuto all’età problematica. Ecco che bisogna scavare sulle vere cause possibilmente collegabili a disturbi somatici in bambini e adolescenti. Vediamo come si manifestano i disturbi somatici più ricorrenti:

dolore muscoloscheletrico

stanchezza costante

mal di testa

mal di stomaco

nausea e vomito

disturbi intestinali come la diarrea

enuresi

problemi di sonno

incubi

palpitazioni e tachicardia

In bambini e adolescenti i disturbi somatici sono accompagnati sovente da problemi scolastici. I disturbi somatici tendono a restare stabili da sei mesi a due anni. Ecco quali sono i fattori che danno vita a queste forme di disturbo. Uno studio afferma che la radice sia nei disturbi d’ansia, l’età è quella dei 12 anni, periodo più intenso per adolescenti. La depressione in bambini e adolescenti è molto trascurata, tanto che oggi i casi di suicidio e autolesionismo sono aumentati. Le cause possono essere problemi familiari, bullismo, divorzio dei genitori, danni da social network.

Motivi ancora più importanti sono abuso, maltrattamento e abbandono. Se il bambino cresce in un ambiente rigido e autoritario può crescere tendendo a interiorizzare le paure, ansie e preoccupazioni. Dopo tutto ciò si traduce in disagio e malessere fisico. Il primo modo per affrontare i disturbi somatici è avere la supervisione e la diagnosi di un pediatra. Se la causa del problema è psicologica, allora serve anche uno psicologo.

Il trattamento di ansia, depressione o altre condizioni psicologiche dovrebbe essere combinato con altre strategie. Prima cosa insegnare al bambino come reagire con corpo e mente a stress, angoscia e preoccupazione, sono utili anche tecniche di rilassamento. È importante anche la ristrutturazione cognitiva per comprendere e regolare i pensieri personali costruendo approcci mentali più sani.

I disturbi somatici non sono un modo per attirare l’attenzione dei genitori sui bambini e sugli adolescenti, ma vere e proprie condizioni fisiche e psicologiche. Si deve imparare a incoraggiarli a verbalizzare, dando fondo al dolore che dicono di provare. Un modo per donare loro sostegno e rifugio con empatia e affetto.