Amore: nella vita di ogni donna ce n’è uno indimenticabile

Amori che non si dimenticano mai, ricordi passati che tornano a galla inaspettatamente. Memorie passate che rendono ogni donna nostalgica e triste. A volte è bello cullarsi nel ricordo, ma mai aggrapparsi troppo a esso. Non serve idealizzare persone che non lo meritano, e che per questo fanno parte del passato perché non erano magari giuste per noi.

Anche se ricominciamo a vivere con un’altra persona un nuovo sentimento, a volte, bastano piccoli segnali a riportarci indietro nel tempo. Per esempio, un sogno, un ricordo o un profumo. Sembra quasi che una parte di noi sia cristallizzata verso quella persona, magari è davvero così.

Anche se abbiamo detto addio a quella persona, torna a occupare spazio nel nostro cuore, facendolo battere di nuovo. Se si tratta dell’addio a un grande amore, dobbiamo accettare che questo esisterà per sempre, anche se le nostre strade si sono divise. Molti sostengono la tesi che il “per sempre” non esiste, se non nelle favole. Il vero amore ci insegna che un sentimento può essere eterno. Rimane nella mente, nei ricordi, nel cuore, nell’anima, in una canzone dedicata, nelle risate, nei gesti, negli abbracci. Quello che abbiamo vissuto nessuno può cancellarlo via.

L’amore finisce, a volte, e anche se fa male, prima o poi torna l’occasione per ricominciare e guarire le ferite interiori. Dobbiamo semplicemente accettare che il ricordo di quell’amore così importante resterà indelebile dentro di noi. Una sorta di identificatore che ci permette di ricordarci chi eravamo e chi siamo ora. Quell’uomo, grande amore del passato, resterà come una foto sbiadita che non svanirà mai.

Spesso un amore passato torna a fare capolino per ricordarci gli errori commessi e da non ripetere. Un modo anche per darci il coraggio di ricominciare e dall’altra anche di rivivere qualcosa di quello che non pensiamo di poter riprovare. Il primo amore è il tipico sentimento classificato come indimenticabile. Avrà sempre un posto speciale nel nostro cuore. Anche le storie brevi nate in vacanza o online tendono a non essere dimenticate, proprio perché ci si chiede come sarebbero potute finire, se vissute.

A volte capita che l’amore che non si dimentica sia quello che non ha potuto consumare la sua passione. Quel sentimento che non è riuscito a morire neanche con il tempo. La quotidianità e nuove persone non sono riuscite a ucciderlo. Anche questo resterà sempre dentro di noi per ricordarci della sua esistenza ovunque andremo e con chiunque saremo.