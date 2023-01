The Flash 9: ecco i supereroi dell’Arrowverse riuniti in una foto sul set

Ecco la prima immagine con i supereroi dell'Arrowverse presenti in The Flash 9. Ci sono Stephen Amell e Grant Gustin insieme.

Già da qualche tempo è stato annunciato il ritorno per The Flash 9 di alcuni dei più importanti personaggi dell’Arrowverse: su tutti Stephen Amell con il suo Arrow. Da poco è stata pubblicata una foto in cui troviamo il velocista scarlatto di Grant Gustin assieme agli altri eroi che saranno presenti in questa reunion.

Ecco l’immagine.

L’immagine è stata pubblicata da David Ramsey, che con il suo John Diggle si ritrova a fianco di Stephen Amell come Arrow, Keiynan Lonsdale che fa Wally West, e dello stesso Grant Gustin. Ecco le parole del post:

Congratulazioni al team Flash per le nove stagioni, ma, soprattutto, grazie a voi per il supporto dato a questo universo. Nulla sarebbe stato possibile senza di voi. Godetevi questo incontro, non avete idea di ciò che vi aspetta!

Sul ritorno di Stephen Amell come Arrow il produttore Eric Walace ha dichiarato:

Subito dopo che abbiamo stabilito che la nona stagione sarebbe stata l’ultima, avevamo già deciso di volere anche Stephen Amell come Oliver Queen. Del resto è stato questo character a lanciare Barry Allen, e per questo pensiamo sia il caso di creare questa sorta di chiusura del cerchio con il ritorno di Oliver. Il risultato di tutto ciò è stato un episodio epico, che speriamo piaccia ai fan dell’Arrowverse. Questo è anche un modo per ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito per nove anni. Non vediamo l’ora di rivedere insieme Grant e Stephen. Vi posso assicurare che ci saranno lacrime e risate.

Nell’ultima stagione di The Flash, dopo che il velocista scarlatto ha sconfitto una volta per tutte Reverse Flash può riavvicinarsi a Iris. Ma una grave minaccia per Central City lo porterà assieme al suo gruppo a dover lottare come mai prima d’ora per la difesa della sua città. Flash sarà affiancato in questo scontro da Caitlin Snow (Danielle Panabaker), Cecile Horton (Danielle Nicolet), Allegra Garcia (Kayla Compton), dal nerd Chester P. Runk (Brandon McKnight) e dal ladro criogenetico Mark Blaine (Jon Cor).

The Flash 9 arriverà l’8 febbraio su The CW.