Tutto quello che prima era “solo videogioco” nel nostro immaginario sta per diventare una storia che debutterà come film o serie tv: un sogno proibito che si avvera. Tra i primi progetti di PlayStation Productions ad arrivare quest’anno abbiamo avuto The Last of Us. Ma a quanto pare anche l’adattamento cinematografico di Gran Turismo è sulla buona strada (Sì, era ironico) ma sarà solo il primo di tanti progetti per il piccolo e grande schermo targati (sì, ora la smettiamo) PlayStation Productions. La divisione di Sony conta infatti più di 10 produzioni tra film e serie TV basate sulle sue creazioni, alcune delle quali in realtà già note da tempo.

Le notizie in questione sono state rivelate da Sandford Panitch, presidente di Sony Pictures Motion Picture Group, e Asad Qizilbash, capo di PlayStation Productions, dopo aver presentato il primo trailer ufficiale del film Gran Turismo al CES 2023.

Nello specifico, si è detto che l’azienda ha “più di dieci progetti in sviluppo e produzioni tra cinema e televisione”.

Come accennato in apertura, molte di queste sono già note, e comprendono la serie TV Amazon Prime, di God of War e l’adattamento Netflix di Horizon Zero Dawn. Ecco i film e i programmi TV per PlayStation attualmente in produzione:

The Last of Us – Serie TV

Gran Turismo – Film

God of War – Serie TV

Horizon Zero Dawn – Serie TV

Uncharted – da confermare, ma Sony ha parlato di una serie di film

Twisted Metal – Serie TV

Days Gone – Film

Ghost of Tsushima – film

Jak e Daxter – film

Gravity Rush – film

Fondata nel 2019 dalla società madre Sony Interactive Entertainment, PlayStation Productions cerca di invertire la convenzione degli adattamenti di videogiochi scadenti dando una mano in ogni film o programma TV prodotto. Annunciato come una lista iniziale di dieci progetti, ecco dove si trova ogni progetto nella sua produzione e se sarà un film o una serie TV.

Uncharted

Il primo progetto pubblicato sotto il marchio Playstation Productions, il film Uncharted che da tempo era in fase di sviluppo, ha dato il via alla lista dei film di Playstation, con un approccio inaspettato all’adattamento della serie di azione e avventura più venduta dello sviluppatore Naughty Dog.

Piuttosto che tradurre la storia del primo gioco in un lungometraggio, Uncharted funge da storia di origine per il franchise.

In questo film, Tom Holland interpreta un giovane Nathan Drake, che “cade” nel mondo della caccia al tesoro ad alto rischio quando incontra Victor “Sully” Sullivan, interpretato da Mark Walhberg.

Il film ha ricevuto recensioni contrastanti, ma ha avuto un discreto successo per essere uscito nel febbraio 2022, incassando oltre 400 milioni di dollari proprio mentre i cinema stavano riaprendo dopo l’inizio della pandemia di COVID-19. In molti modi, il più grande risultato di Uncharted. Stabilisce un precedente di investimenti su larga scala negli adattamenti dei franchise più amati di PlayStation.

The Last of Us

Il secondo adattamento di Playstation Productions è anche la sua prima serie televisiva, poiché collabora con HBO per adattare un altro franchise di Naughty Dog, The Last of Us. Ambientato in un mondo decenni dopo che una piaga simile a una zombificazione ha distrutto la civiltà, un contrabbandiere, Joel (interpretato nei giochi da Troy Baker, nella nuova serie di Pedro Pascal) deve scortare una giovane ragazza di nome Ellie (interpretata da Ashley Johnson nel videogioco, Bella Ramsey nello show) in tutta l’America.

Il gioco iniziale è stato lodato per la sua narrazione radicata e per i personaggi moralmente ambigui, aspetti che sembrano adatti per un adattamento della HBO.

La serie tv di The Last of Us sta anche venendo incontro al volere dei fan includendo il regista narrativo dei giochi originali Neil Druckmann come co-sceneggiatore e regista in alcuni episodi.

Basti dire che l’attesa è stata alta per la serie The Last of Us, in particolare con Craig Mazin di Chernobyl come showrunner. The Last of Us (HBO) sarà presentato in anteprima il 15 gennaio 2023.

Gran Turismo

Forse l’adattamento più interessante previsto, Gran Turismo è nato come gioco di corse per la prima console PlayStation ed è diventato una delle serie PlayStation più vendute, con oltre 90 milioni di copie vendute. Gran Turismo è un simulatore di guida, senza protagonista o storia di gioco, quindi l’imminente adattamento cinematografico cerca di integrare l’esistenza del simulatore di guida nella propria storia.

Il prodotto sarà diretto da Neill Blomkamp di District 9, il film vedrà protagonista un adolescente giocatore di Gran Turismo che diventa un vero pilota di auto da corsa.

Questo approccio originale alla storia è un punto culminante per la lista di PlayStation Production, mostrando l’approccio variabile all’adattamento che ogni progetto sta adottando.

Twisted Metal

Un’altra amata serie automobilistica per PlayStation, Twisted Metal contrasta le gare convenzionali per il “combattimento automobilistico”, mentre i conducenti tentano di distruggersi a vicenda nelle loro auto, motociclette e camion dei gelati carichi di armi. La storia dei giochi ruota attorno a un torneo simile a Mortal Kombat ideato dal demone Calypso, che offre un desiderio al pilota sopravvissuto della gara.

Una serie TV è stata annunciata in collaborazione con Universal Television per il suo servizio di streaming, Peacock.

Sviluppato dagli scrittori di Deadpool e Zombieland, Rhett Reese e Paul Wernick, l’adattamento spera di modellare l’estetica sporca e sadica e l’oscuro senso dell’umorismo dei giochi originali.

Anthony Mackie è stato scelto come protagonista della serie, John Doe, con Will Arnett che ha fornito la voce al famoso clown assassino della serie, Sweet Tooth. Twisted Metal (Peacock) ha recentemente completato le riprese della sua prima stagione, prevista per l’uscita nella seconda metà del 2023.

God of War

Il progetto più recentemente annunciato da PlayStation Productions, God of War cerca di adattare il franchise creato da Santa Monica Studio in una serie televisiva.

Prodotto da Amazon Studios, seguirà la saga della mitologia norrena iniziata nel quarto capitolo dei giochi, con il titolo omonimo del videogioco God of War.

La storia segue il protagonista del franchise, il guerriero spartano Kratos, ora molto più grande e che deve preparare suo figlio Atreus per la guerra con divinità come Thor e Odino. Questa particolare voce è stata elogiata per la sua riabilitazione del personaggio di Kratos, che nei giochi precedenti cercava solo vendetta, e per l’innovativo stile della telecamera del gioco, che emulava un approccio one-take trovato in film come Birdman o 1917.

Sebbene non sia stato annunciato alcun cast, Amazon ha assunto gli sceneggiatori di Children of Men e Iron Man, Hawk Otsby e Mark Fergus per la sceneggiatura, con Rafe di Wheel of Time come Showrunner. Come Neil Druckmann e The Last of Us, lo sceneggiatore/direttore creativo di God of War (2018) Cory Barlog ha confermato il suo coinvolgimento nell’adattamento.

Horizon Zero Dawn

Con il piano di PlayStation Productions di coprodurre i suoi progetti insieme a grandi studi di intrattenimento, non sorprende che Netflix sia entrato in azione. Il gigante dello streaming ha scelto di adattare il franchise di Horizon, che è stato creato da Guerilla Studios e presenta finora due puntate, Horizon: Zero Dawn per Playstation 4 e Horizon: Forbidden West per Playstation 5.

Horizon si svolge sulla Terra, migliaia di anni dopo la sua stessa apocalisse, ora invasa dalla vita vegetale e da macchine simili a dinosauri. La storia inizia con Aloy, un’emarginata delle tribù umane sopravvissute, che scopre un legame tra se stessa e uno scienziato identico che era vivo negli anni 2010.

Come parte di un accordo pluriennale con Netflix, lo showrunner della Umbrella Academy Steve Blackman è pronto a scrivere, oltre a prendere le parti come co-showrunner insieme a Michelle Lovretta. Non c’è ancora una data di uscita prevista.

Gravity Rush

Probabilmente il titolo meno identificabile sulla lista, Gravity Rush (noto anche come Gravity Daze) è una serie preferita dal Giappone che ha avuto origine sul palmare cult di PlayStation, PS Vita. Con due giochi pubblicati finora, la storia segue Kat, che ha la capacità di manipolare il proprio senso di gravità, mentre protegge la città galleggiante di Hekseville.

La Scott Free Productions, la società formata da Ridley e Tony Scott, coprodurrà l’adattamento come lungometraggio, con Anna Mastro di Secret Society of Second-Born Royals alla regia da una sceneggiatura della scrittrice di The Black List Emily Jerome.

Gravity Rush è stato lodato per i suoi usi innovativi della fisica in un videogioco, così come per il suo lussureggiante design artistico simile ad un acquerello.

Mentre la sua estetica presuppone che un adattamento sarebbe animato, Scott Free Productions produce quasi esclusivamente film live-action.

Jak e Dexter

Mentre ci si poteva aspettare un sequel di Uncharted dopo il suo successo al botteghino, il regista Ruben Fleischer ha sorpreso i fan di Playstation quando ha annunciato che sta invece lavorando a un film basato sul Collect-a-thon per PS2, Jak and Daxter. Tom Holland ha persino espresso interesse a recitare.

Creato dagli sviluppatori di Uncharted/Last of Us Naughty Dog, Jak and Daxter è nato dall’era dei platform mascotte, segue due migliori amici, uno dei quali è stato recentemente trasformato in un animale simile a una lontra, che cercano i misteriosi “Precursori” .

Uno degli aspetti più interessanti di Jak e Daxter è il modo in cui la serie è cambiata nelle sue quattro puntate di gioco, passando da un’avventura spensierata a un viaggio da brivido pieno di azione e armato di pistola.

Fleischer ha un talento per la grinta spensierata dopo aver diretto film come Venom e Zombieland, quindi sarà interessante vedere come Jak e Daxter finiranno sullo schermo.

Ghost of Tsushima

Creato dai pilastri PlayStation di Sucker Punch Studios, Ghost of Tsushima prende un vero evento storico, la prima invasione mongola dell’isola giapponese di Tsushima durante il 13° secolo, e lo impregna di azione di nuova generazione. Segue Jin Sakai, un samurai che lotta per mantenere il suo onorevole codice mentre utilizza tattiche immorali come arma per combattere i mongoli.

Il gioco è profondamente radicato nella tradizione di Samurai Films, sfoggiando persino una “Modalità Kurasawa” che cambia l’estetica visiva in un film granuloso in bianco e nero. Non solo il gioco ha avuto successo, ma è stato accreditato per una nuova ondata di interesse per l’isola di Tsushima, che ha portato gli sviluppatori del gioco a essere nominati ambasciatori ufficiali dell’isola.

Il regista Chad Stahelski (John Wick: Chapter Four) ha recentemente condiviso che vuole che il film presenti un cast interamente giapponese e che sia girato completamente in lingua giapponese.

Con il supporto di Sony e dell’attuale isola di Tsushima, Ghost of Tsushima ha la possibilità di essere uno degli adattamenti più incisivi e autentici di PlayStation Productions.

Un decimo progetto segreto

Quando è stata annunciata la formazione di PlayStation Productions, Tony Vinciquerra, CEO e presidente di Sony Pictures, ha dichiarato che la lista iniziale avrebbe coinvolto dieci progetti. Ciò lascia almeno un progetto senza preavviso, anche se è probabile che da allora questo numero sia solo cresciuto. Quindi, cos’è?

Sebbene sia possibile far rivivere progetti cancellati come il film animato di Sly Cooper, la scelta più probabile è Uncharted 2. Sebbene un seguito di Uncharted (2022) non sia confermato, gli oltre 400 milioni di incassi al botteghino del film originale sono sufficienti per giustificare un continuazione. Il film presentava anche una scena finale che preparava la prossima caccia al tesoro per Nathan e Sully, mentre iniziano la loro ricerca di El Dorado. La famosa città d’oro era il tesoro ricercato nel primo gioco della serie, Uncharted: Drake’s Fortune. Quindi, mentre potrebbe essere visto come il completamento della storia delle origini che il film pretende di raccontare, è molto più probabile che sia una presa in giro per un’altra puntata.

Con dieci progetti in programma e la possibilità che ne vengano molti altri, PlayStation Productions è in grado di collaborare con alcuni dei più grandi studi di intrattenimento e portare le storie delle migliori esperienze interattive a un nuovo pubblico.

A quelli sopra elencati possiamo aggiungere anche il film Death Stranding svelato a metà dicembre, ma in questo caso parliamo di una collaborazione tra Hideo Kojima e Hammerstone Studios in cui PlayStation Productions non sembra essere coinvolta, almeno non direttamente.

Tra i progetti in cantiere, la prima ad arrivare sarà la serie HBO di The Last of Us, attesa in Italia il 15 gennaio 2023, seguita dal film Gran Turismo, previsto per l’11 agosto.