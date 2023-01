Malcolm in the Middle: Bryan Cranston conferma che c’è l’interesse per un film revival

Bryan Cranston ha confermato che ci sarebbe l'interesse a realizzare un film revival su Malcolm in the Middle.

Dopo che l’interprete Frankie Muniz ha parlato della possibilità di realizzare un revival di Malcolm in the Middle, lo stesso Bryan Cranston ha rivelato che ci sarebbero delle possibilità per farne un film. L’attore ne ha di recente parlato con E! News.

Ecco cosa ha dichiarato:

Ci sono state diverse possibilità di parlare di un film su Malcolm in The Middle. Abbiamo un grande famiglia, e sarei più che aperto a questa possibilità se arrivasse una buona idea, del tipo qualcosa che riguardasse cosa è accaduto alla famiglia a distanza di vent’anni. Sarebbe divertente.

Frankie Muniz aveva detto qualche mese fa sulle possibilità di un revival:

So che Bryan Cranston vorrebbe tanto fare questa cosa, e si sta occupando della sceneggiatura e di fare girare un po’ tutto attorno a questo progetto. Perciò ci potrebbe essere qualcosa, ed io ne sarei parte al cento per cento. Vedremo cosa succederà.

Mentre parlando della sua esperienza con lo show ha detto:

Quando abbiamo girato lo show io ero un ragazzino. Abbiamo fatto sette stagioni per 151 episodi complessivi. Mentre ci lavoravo non ho mai veramente guardato il telefilm, ma di recente l’ho fatto con mia moglie. Abbiamo visto tutte le 151 puntate, e mi sono detto ‘wow, ecco cosa stavamo facendo’. Sono riuscito a separare me stesso dall’essere parte di quel telefilm, e mi sono visto semplicemente come un fan. Vorrei sapere cosa potrebbe essere accaduto alla famiglia.

Ricordiamo che la serie TV è stata trasmessa da Fox dal 2000 al 2006. Malcolm in the Middle è disponibile su Disney+.