La coppia di buchi neri più vicina alla collisione

Nuove osservazioni e analisi condotte dai ricercatori del Flatiron Institute e dai loro colleghi rivelano che due buchi neri, distanti appena 750 anni luce l’uno dall’altro e in fase di chiusura, si circondano a vicenda in seguito alla fusione di una galassia. Lo hanno annunciato gli astronomi i in occasione del meeting dell’American Astronomical Society a Seattle e in un articolo pubblicato su The Astrophysical Journal Letters.

La breve distanza tra i buchi neri “è abbastanza vicina al limite di ciò che possiamo rilevare, ed è per questo che è così interessante”, afferma la coautrice dello studio Chiara Mingarelli, ricercatrice presso il Centro di astrofisica computazionale del Flatiron Institute di New York. A causa della piccola separazione tra i buchi neri, gli astronomi hanno potuto distinguere i due oggetti solo combinando le osservazioni di sette telescopi, tra cui il telescopio spaziale Hubble della NASA. (Sebbene i buchi neri supermassicci non siano direttamente visibili attraverso un telescopio ottico, sono circondati da gruppi di stelle luminose e gas caldo attirati dalla loro attrazione gravitazionale). Gli astronomi hanno trovato la coppia rapidamente una volta iniziato a cercare, il che significa che i buchi neri vicini “sono probabilmente più comuni di quanto pensiamo, dato che abbiamo trovato questi due e non abbiamo dovuto cercare molto lontano per trovarli”, dice Mingarelli. I buchi neri supermassicci appena identificati abitano due galassie che si sono scontrate a circa 480 milioni di anni luce dalla Terra. I buchi neri vivono nel cuore della maggior parte delle galassie e si ingrandiscono divorando il gas circostante, la polvere, le stelle e persino altri buchi neri. I due buchi neri oggetto dello studio della Mingarelli sono dei veri pesi massimi: hanno una massa pari a 200 milioni e 125 milioni di volte quella del nostro sole.

I buchi neri si sono “incontrati” mentre le galassie che li ospitavano si scontravano l’una con l’altra. Alla fine, inizieranno a girarsi intorno, con un’orbita che si stringe quando gas e stelle passano tra i due e rubano energia orbitale. Da quel momento in poi inizieranno a produrre onde gravitazionali molto più forti di quelle rilevate in precedenza, prima di schiantarsi l’uno contro l’altro per formare un unico buco nero di dimensioni gigantesche. I ricercatori prevedono che esista un’abbondanza di coppie di buchi neri supermassicci, che generano una grande quantità di onde gravitazionali ultra-forti. Tutto questo clamore dovrebbe portare a un forte sottofondo di onde gravitazionali molto più facile da rilevare. La prima rilevazione in assoluto del rumore di fondo delle onde gravitazionali, quindi, potrebbe arrivare “molto presto”, dice Mingarelli.