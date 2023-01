Gatti: perché amano arrampicarsi sugli alberi?

È risaputo che gli alberi sono come un vero e proprio parco giochi per i nostri amici felini.

I gatti si arrampicano sugli alberi con un processo cognitivo che non ha uguali. Il loro primo passo è quello di guardare l’albero da vicino per valutarne la forma e le dimensioni. Poi, con un’attenta osservazione della struttura dei rami, il gatto individua le vie migliori per raggiungere ciò che desidera. Una volta scelta la via, il felino inizia a salire ed esplorare con i suoi artigli affilati e le sue quattro zampe forti. Quando finalmente raggiunge la cima, può sedersi trionfante come se fosse un re delle foreste!

In realtà non è un segreto che i gatti amano arrampicarsi in alto. I loro istinti ancestrali li portano a cercare sicurezza tra i rami di un albero o sull’orlo di una scrivania. Sebbene si possa pensare che questo comportamento sia solo per divertimento, in realtà c’è molto di più. Si ritiene infatti che la ragione principale per cui i gatti salgono in alto sia il fatto che a loro piace l’idea di essere più vicini alla natura e alle sue bellezze, ma anche la sensazione di libertà e indipendenza datagli da quella grande veduta della propria casa e dintorni. Inoltre, stare in posti alti offre loro un certo grado di protezione grazie all’assenza delle creature che abitualmente abitano a terra. Quindi, la prossima volta che vedrete il vostro gatto arrampicarsi sull’albero o sulla credenza, ricordatevi che sta semplicemente facendo quello che è naturale e istintivo per lui!

Quando si tratta di affrontare i pericoli, i gatti hanno una soluzione molto semplice: arrampicarsi sugli alberi! Grazie all’istinto naturale e al corpo atletico dei gatti, possono rapidamente scappare a grande velocità verso la salvezza da predatori terrestri come cani o coyote. Una volta in cima agli alberi, possono osservare il mondo sotto di loro e sentirsi sicuri dai potenziali predatori, anche se può essere divertente vedere un gatto scivolare lungo il tronco cercando disperatamente di mantenere la presa. Tutto sommato, questa è forse la miglior strategia evolutiva adottata dai gatti per proteggersi da qualsiasi rischio terrestre!