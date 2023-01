Elvis: secondo Priscilla Presley il re del rock avrebbe elogiato Austin Butler

Ora che è stata annunciata la morte di Lisa Marie Presley, gli appassionati del re del rock’n’roll staranno ripensando al recente film su Elvis realizzato da Baz Luhrmann, e con Austin Butler protagonista. Qualche tempo fa la stessa Priscilla Presley ha parlato con il regista, elogiando la performance di Butler (che ha di recente vinto anche un Golden Globe), e sottolineando che anche il marito avrebbe approvato.

Ecco cosa ha dichiarato Baz Luhrmann, riportando alcune parole di Priscilla Presley scritte in una lettera che è stata a lui destinata:

Non voglio condividere tutto ciò che c’è scritto, però l’elemento principale è rappresentato da queste sue parole: ‘Ho passato la vita a vedere persone che hanno impersonato mio marito, e non so come abbia fatto questo ragazzo, ma ogni suo movimento era come…bè, se mio marito fosse stato qui avrebbe detto ‘dannazione, sei me’.

Ricordiamo che è in lavorazione un film su Priscilla Presley che vedrà Sofia Coppola alla regia. Ecco cosa ha in mente la filmmaker:

Ho adorato l’approccio avuto da Baz per il suo film, che si è sviluppato come fosse un collage. Si tratta però di qualcosa di diverso rispetto al mio progetto, perché in Elvis la figura di Priscilla era marginale, e sono contenta che non sia entrato a fondo in quella storia, così che lo possa fare io. Non ho mai pensato che stessimo lavorando sulla stessa cosa. Sono contenta del successo di Elvis, ed ora il pubblico avrà a breve distanza un’altra produzione dedicata a Priscilla. Penso possa essere interessante avere due interpretazioni diverse dello stesso periodo.