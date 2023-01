Dalmata: le macchie nere non sono presenti alla nascita

I dalmata nascono tutti bianchi e non hanno le macchie nere per oltre una settimana. Il numero e la dimensione delle macchie sono ancora predeterminati.

I cuccioli di dalmata vengono alla luce tutti bianchi, le macchioline nere vengono fuori solo dopo 10-14 giorni dalla nascita. Gli scienziati però hanno scoperto che il numero e la dimensione delle macchie nere siano predeterminati. Il modello delle macchie è il risultato di interazioni in diversi loci genetici.

Le macchie dei dalmata possono avere legame con i modelli dei pitoni palla, ma sono anche influenzate dai loci Ticking e Flecking. Questi danno vita a macchie pigmentate su uno sfondo bianco. In passato si è scoperto che la differenza del colore nelle macchie del dalmata siano dovute a un tipo di variazione genetica TYRP1.

I dalmata nascono completamente bianchi, ma la pelle spesso è già pigmentata di colore nero, poi si sviluppa presto nella pelliccia. L’estetica completa però non sarà visibile fino a 10-14 giorni dalla nascita. Il numero di macchie non cambia di solito, ed è come una sorta di carta d’identità per i futuri genitori dei cuccioli.

Il numero e colore delle macchie quindi sono predeterminati fin dalla nascita e i dalmata non sviluppano altre macchie più tardi nella vita. Le scottature solari sono un rischio e aumentano la possibilità di contrarre il cancro, quindi vanno fatte controllare periodicamente da un veterinario.