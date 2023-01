Alcune infezioni di pazienti ricoverati possono svilupparsi dai loro stessi batteri

Gli ospedali hanno protocolli igienici e sanitari rigorosi per proteggere i pazienti da batteri che non sono pericolosi per le persone sane, ma che possono essere letali per i pazienti vulnerabili già ricoverati con malattie gravi. Ma nonostante gli intensi sforzi per il controllo delle infezioni, nuovi ceppi di batteri continuano a emergere, apparentemente dal nulla, per infettare le persone negli ospedali di tutto il mondo.

I ricercatori della Washington University School of Medicine di St. Louis hanno trovato prove che indicano una fonte inaspettata di questi batteri: gli stessi pazienti ricoverati. Studiando i topi, i ricercatori hanno scoperto che le infezioni del tratto urinario possono insorgere dopo l’inserimento di tubi sterili, chiamati cateteri, anche quando non sono rilevabili batteri nella vescica. Tali tubi sono comunemente utilizzati negli ospedali per svuotare la vescica delle persone sottoposte a intervento chirurgico. Nei topi, l’inserimento dei tubi ha attivato i batteri dormienti dell’ Acinetobacter baumannii (A. baumannii) nascosti nelle cellule della vescica, facendoli emergere, moltiplicare e causare le infezioni delle vie urinarie (IVU), hanno dichiarato i ricercatori.

I risultati, pubblicati su Science Translational Medicine, suggeriscono che lo screening dei pazienti alla ricerca di serbatoi nascosti di batteri pericolosi potrebbe integrare gli sforzi di controllo delle infezioni e aiutare a prevenire quelle mortali. “Si potrebbe sterilizzare l’intero ospedale, ma continuerebbero a spuntare nuovi ceppi di A. baumannii“, ha dichiarato il coautore Mario Feldman, professore di microbiologia molecolare. “La pulizia non è sufficiente e nessuno sa perché. Questo studio dimostra che i pazienti stessi potrebbero portare inconsapevolmente i batteri in ospedale e questo ha implicazioni per il controllo delle infezioni. Se qualcuno deve sottoporsi a un intervento chirurgico programmato e deve essere cateterizzato, potremmo cercare di determinare se il paziente è portatore del batterio e curarlo prima dell’intervento. Idealmente, questo ridurrebbe le possibilità di sviluppare una di queste infezioni potenzialmente letali”.

A. baumannii può nascondersi all’interno dell’E. coli

L’A. baumannii è una delle principali minacce per le persone ricoverate in ospedale, in quanto causa molti casi di IVU in persone con cateteri urinari, polmonite in persone sottoposte a ventilazione e infezioni del flusso sanguigno in persone con cateteri centrali nelle vene. I batteri sono notoriamente resistenti a un’ampia gamma di antibiotici; quindi, le infezioni di questo tipo sono difficili da trattare e possono facilmente diventare mortali. La maggior parte delle IVU in persone altrimenti sane è causata dal batterio Escherichia coli (E. coli). La ricerca ha dimostrato che l’E. coli può nascondersi nelle cellule della vescica per mesi dopo che un’IVU sembra essere stata curata, per poi riemergere e causare un’altra infezione.

I ricercatori hanno voluto approfondire l’esistenza di A. baumannii all’interno delle cellule come l’E. coli.

Hanno quindi studiato topi con UVI causate da A. baumannii. Hanno utilizzato topi con un sistema immunitario indebolito perché, come le persone, anche i topi possono combattere questo batterio. Una volta che le infezioni si sono risolte e non è stato rilevato alcun batterio nelle urine dei topi per due mesi, i ricercatori hanno inserito dei cateteri nel tratto urinario dei topi con una tecnica sterile. Entro 24 ore, circa la metà dei topi ha sviluppato UTI causate dallo stesso ceppo di A. baumannii dell’infezione iniziale. “I batteri dovevano essere lì da sempre, nascosti all’interno delle cellule della vescica fino all’introduzione del catetere”, ha detto Hultgren. “La cateterizzazione induce l’infiammazione e l’infiammazione fa sì che il serbatoio si attivi e l’infezione fiorisca”. Poiché l’A. baumannii raramente provoca sintomi in persone altrimenti sane, molte persone portatrici del batterio potrebbero non accorgersi mai di essere infette, hanno detto i ricercatori. Nell’ambito di questo studio, i ricercatori hanno cercato nella letteratura scientifica e hanno scoperto che circa il 2% delle persone sane è portatore di A. baumannii nelle urine.

“Possiamo affermare con certezza che una certa percentuale della popolazione va in giro con l’A. baumannii”, ha detto Feldman. “Finché sono sostanzialmente sani, non causano problemi, ma una volta ricoverati in ospedale, la questione è diversa. Questo cambia il modo di pensare al controllo delle infezioni. Possiamo iniziare a pensare a come verificare se i pazienti hanno già l’Acinetobacter prima che ricevano certi tipi di trattamento, a come sbarazzarcene e se altri batteri che causano epidemie mortali negli ospedali, come la Klebsiella, si nascondono nel corpo allo stesso modo. Questo è ciò che stiamo cercando di capire ora”.