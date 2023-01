Via Lattea: un milione di anni luce per la stella più lontana

A metà strada dalla galassia di Andromeda c’è la stella più distante mai vista prima della Via Lattea. Si trova a oltre un milione di anni luce dalla Terra. La nuova stella fa parte di un gruppo di oltre 200 stelle appena scoperte. Lo studio è stato guidato dall’Università della California a Santa Cruz. Ha usato i dati raccolti dal Telescopio Canada-Francia-Hawaii (Cfht). Lo strumento è sull’isola Hawaii. La sua gestione è svolta dal Consiglio nazionale delle ricerche canadese (Nrc), dal Centro nazionale per la ricerca scientifica francese (Cnrs) e dall’Università delle Hawaii.

La Via Lattea e la galassia di Andromeda sono entrambe così grandi che quasi si toccano. Proprio per questo l’alone esterno è molto difficile da studiare, nonostante contenga buona parte della massa dell’intera galassia. Il modo in cui la loro luminosità cambia sembra un elettrocardiogramma, come se fosse i battiti del cuore della galassia.

Raja GuhaThakurta, co-autore dello studio

Le stelle osservate fanno parte della classe delle RR Lyrae. Si sta parlando di vecchie stelle che si espandono e contraggono periodicamente in modo regolare, cambiando la loro luminosità. Tale caratteristica rende le stelle perfette come punti di riferimento per calcolare le distanze galattiche. Così si è potuto confermare che il margine più esterno della Via Lattea si trova a circa un milione di anni luce dal centro.