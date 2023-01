Somebody I Used To Know: dal 10 febbraio su Prime Video

Il nuovo film di Dave Franco con Alison Brie, Somebody I Used To Know, arriverà su Prime Video il 10 febbraio: ecco il poster e il trailer ufficiali della pellicola.

Il nuovo film diretto da Dave Franco e scritto insieme a Alison Brie (che ne è anche protagonista), Somebody I Used To Know, arriverà su Prime Video il 10 febbraio: vi presentiamo oggi il trailer e il poster ufficiali della pellicola. Si tratta della quarta collaborazione tra Franco e Brie (The Rental, The Disaster Artist, The Little Hours). Il cast corale, guidato da Alison Brie e Jay Ellis (Insecure, Top Gun: Maverick), è composto da Kiersey Clemons (Dope, Sweetheart), Haley Joel Osment (The Sixth Sense, Pay It Forward), Danny Pudi (Community, Knights of Badassdom) e Julie Hagerty (Freddy Got Fingered, Airplane!).

Sinossi:

Ally (Alison Brie), produttrice TV maniaca del lavoro, affronta una grande battuta d’arresto professionale che la porta a trovare conforto nella sua cittadina d’origine. Passa una serata frenetica a ricordare il suo primo amore, Sean (Jay Ellis), e inizia a mettere in discussione tutto rispetto alla persona che è diventata. La situazione si fa ancora più confusa quando scopre che Sean si sta per sposare con Cassidy (Kiersey Clemons) la cui sicurezza e creatività ricordano a Ally la persona che era lei stessa un tempo. Diretto da Dave Franco e scritto da Franco & Alison Brie, Sombody I Used To Know è una storia d’amore non convenzionale su tre persone che inaspettatamente si aiutano l’un l’altra a riscoprire chi sono veramente, da dove arrivano e dove stanno andando.

