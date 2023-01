Offerte Amazon: The Callisto Protocol per Xbox Series X in super sconto

The Callisto Protocol è disponibile su Amazon con uno sconto di circa 10€ su per la versione Xbox Series X.

Le offerte Amazon di oggi ci portano in sconto The Callisto Protocol, videogioco uscito da poco e creato dagli ideatori di Dead Space. Il prezzo vantaggioso vede uno sconto di circa 10€ per la versione Xbox Series X.

Il prezzo consigliato per la versione Xbox Series X è di 69,99€, ma ora è possibile acquistarlo a 59,99€, con uno sconto di 10€ (14%). La versione di cui parliamo poi non è la Day One Edition, bensì la Standard.

The Callisto Protocol è ambientato nell’anno 2320 sulla luna morta di Giove, Callisto, e mette il giocatore nei panni di Jacob Lee, un detenuto della prigione di Black Iron che si troverà coinvolto in un mistero più grande di lui e dovrà cercare un modo per salvare la sua pelle.

Sulla pagina prodotto la data di spedizione è segnata con “entro 1-2 mesi”: nonostante i tempi potrebbero davvero essere tali, c’è da dire che spesso in questi casi nell’arco di qualche giorno viene aggiornata con qualcosa di più veritiero, magari arrivandovi a casa in meno tempo.

