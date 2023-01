La NASA conferma il primo esopianeta

I ricercatori hanno confermato per la prima volta un esopianeta, classificato come LHS 475 b, ha quasi le stesse dimensioni del nostro pianeta

I ricercatori hanno confermato per la prima volta un esopianeta, un pianeta che orbita attorno a un’altra stella, utilizzando il telescopio spaziale James Webb della NASA. Classificato formalmente come LHS 475 b, il pianeta ha quasi esattamente le stesse dimensioni del nostro, con un diametro pari al 99% di quello della Terra. Il team di ricerca è guidato da Kevin Stevenson e Jacob Lustig-Yaeger, entrambi del Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory di Laurel, Maryland.

Il team ha scelto di osservare questo bersaglio con Webb dopo aver esaminato attentamente i bersagli di interesse del Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA, che ha accennato all’esistenza del pianeta. Lo spettrografo nel vicino infrarosso (NIRSpec) di Webb ha catturato il pianeta in modo semplice e chiaro con due sole osservazioni di transito. “Non c’è dubbio che il pianeta sia lì. I dati incontaminati di Webb lo confermano”, ha dichiarato Lustig-Yaeger. “Il fatto che sia anche un piccolo pianeta roccioso è impressionante per l’osservatorio”, ha aggiunto Stevenson.

“Webb ci sta portando sempre più vicino a una nuova comprensione dei mondi simili alla Terra al di fuori del nostro sistema solare, e la missione è solo all’inizio” ha aggiunto Mark Clampin, direttore della Divisione Astrofisica presso la sede centrale della NASA a Washington.

Niente (o quasi) è impossibile con il telescopio spaziale James Webb

Tra tutti i telescopi in funzione, solo Webb è in grado di caratterizzare le atmosfere di esopianeti di dimensioni terrestri. Il team ha cercato di valutare il contenuto dell’atmosfera del pianeta analizzando il suo spettro di trasmissione. Sebbene i dati mostrino che si tratta di un pianeta terrestre di dimensioni pari alla Terra, non si sa ancora se abbia un’atmosfera. “I dati dell’osservatorio sono bellissimi”, ha dichiarato Erin May, anch’essa del Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory. “Il telescopio è così sensibile che può facilmente rilevare una serie di molecole, ma non possiamo ancora trarre conclusioni definitive sull’atmosfera del pianeta”. Sebbene il team non possa concludere cosa sia presente nell’esopianeta, può sicuramente dire cosa non lo sia. “Ci sono alcune atmosfere di tipo terrestre che possiamo escludere”, ha spiegato Lustig-Yaeger. “Non può avere una spessa atmosfera dominata dal metano, simile a quella della luna di Saturno Titano”.

Il team osserva anche che, mentre sia possibile che il pianeta non abbia un’atmosfera, ci sono alcune composizioni che non sono state escluse, come un’atmosfera di pura anidride carbonica. “Controintuitivamente, un’atmosfera al 100% di anidride carbonica è molto più compatta e diventa molto difficile da rilevare”, ha detto Lustig-Yaeger. Per distinguere un’atmosfera di anidride carbonica pura dall’assenza di atmosfera sono necessarie misure ancora più precise. I ricercatori hanno in programma di ottenere ulteriori spettri con le prossime osservazioni di quest’estate. Webb ha anche rivelato che il pianeta è più caldo di qualche centinaio di gradi rispetto alla Terra, per cui se verranno rilevate delle nubi, i ricercatori potranno concludere che il pianeta è più simile a Venere, che ha un’atmosfera di anidride carbonica ed è perennemente avvolto da spesse nubi.

Orbita e distanza

I ricercatori hanno anche confermato che il pianeta completa un’orbita in soli due giorni, un’informazione che è stata rivelata quasi istantaneamente dalla precisa curva di luce di Webb. Sebbene LHS 475 b sia più vicino alla sua stella di qualsiasi altro pianeta del nostro sistema solare, la sua stella nana rossa ha una temperatura inferiore alla metà di quella del Sole, per cui i ricercatori prevedono che potrebbe ancora avere un’atmosfera. Le scoperte dei ricercatori hanno aperto la possibilità di individuare pianeti di dimensioni terrestri in orbita attorno a stelle nane rosse più piccole. “La conferma di questo pianeta roccioso evidenzia la precisione degli strumenti della missione”, ha dichiarato Stevenson. “Ed è solo la prima di molte scoperte che farà”. Lustig-Yaeger è d’accordo. “Con questo telescopio, gli esopianeti rocciosi sono la nuova frontiera”.

LHS 475 b è relativamente vicino, a soli 41 anni luce di distanza, nella costellazione di Octans.

I risultati del team sono stati presentati alla conferenza stampa dell’American Astronomical Society (AAS) mercoledì 11 gennaio 2023