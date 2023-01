Joker: secondo uno psichiatra non soffre di problemi mentali, ma è un asociale psicopatico

GQ ha intervistato lo psichiatra Eric Bender, che ha fatto una diagnosi di tutti i principali villain di Batman, soffermandosi in particolare su Joker, e tirando fuori una valutazione sorprendente. Secondo Bender il pagliaccio del crimine non soffre di reali problemi mentali, ma ha “solo” un disturbo che lo porta ad esser fortemente asociale, e per questo motivo non dovrebbe stare all’interno di Arkham Asylum.

Ecco le parole di Eric Bender:

Lui è un individuo che non soffre di problemi mentali, certo ha qualcosa che non va che lo porta a commettere certi crimini ed uccidere persone. Lui vuole l’anarchia, il caos. Tutto ciò mi fa pensare che ci sono dei disturbi mentali come l’ansia, la depressione, o varie psicosi, e che non vedo in lui niente di tutto ciò. Joker ha un disturbo di personalità antisociale. Il che non significa che stiamo parlando di una persona che tende a voler stare semplicemente solo per giocare ai videogiochi. Sto parlando di una persona che non vuole avere a che fare con le regole e con la legge, che tende a mentire continuamente. Questa è la base del disturbo di personalità antisociale. La violenza potrebbe perciò essere una parte di tutti questi aspetti, e portare ad una psicopatia. Non tutte le persone con disturbo antisociale sono psicopatiche, ma in questo caso sì.