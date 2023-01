Influenza: uno studio analizza i sintomi negli uomini

Un nuovo studio ha analizzato l’influenza maschile e ha scoperto che non ci sono differenze sostanziali nei sintomi fra donne e uomini.

Quando arriva l’influenza, la donna tende sempre a continuare a prendersi cura della famiglia e della casa, senza comunicare il suo stato di salute. Dall’altra, invece, l’uomo si mette subito sotto le coperte e corre ai ripari, anche per un banale raffreddore. Oggi uno studio sembra aver chiarito il fenomeno per cui gli uomini sembrano soffrire più delle donne, se colpiti da malanni di stagione.

Alcuni studiosi austriaci hanno osservato i sintomi della rinosinusite grave negli uomini e nelle donne per capire le differenze tra i due sessi. Dall’analisi risulta non essere vero che gli uomini hanno sintomi influenzali maggiori rispetto alle donne. Il sesso femminile invece ha un carico di sintomi molto più alto e riesce a recuperare più rapidamente rispetto all’uomo. La maggiore capacità di recupero delle donne potrebbe dipendere dal rapporto degli ormoni sessuali con il sistema immunitario.

Le donne hanno una maggiore capacità di produrre anticorpi che aumentano l’attività immunitaria e quindi una resistenza più rapida ed efficace alle infezioni. Inoltre, le funzioni immunitarie femminili sono generalmente meno vulnerabili alle influenze ambientali rispetto a quelle maschili.

A parità di gravità di sintomi, gli studiosi hanno evidenziato il fatto che gli uomini abbiano maggiori possibilità di essere visitati dal medico. Così hanno cure più appropriate rispetto alle donne. In Danimarca uno studio ha dimostrato come quasi tre malattie su quattro siano state diagnosticate nelle donne più tardi rispetto all’uomo.