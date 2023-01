I sintomi da long Covid spariscono entro un anno

La maggior parte dei sintomi o delle condizioni che si sviluppano dopo un’infezione lieve da Covid-19 si protraggono per diversi mesi, ma tornano alla normalità entro un anno, secondo un ampio studio israeliano pubblicato oggi da The BMJ. In particolare, i risultati suggeriscono che, sebbene il fenomeno del long covid sia stato temuto e discusso fin dall’inizio della pandemia, la stragrande maggioranza dei casi di malattia lieve non soffre di malattie gravi o croniche a lungo termine, affermano i ricercatori.

Il Long Covid è definito come la persistenza dei sintomi o la comparsa di nuovi sintomi dopo più di quattro settimane dall’infezione iniziale. Nel marzo 2022, circa 1,5 milioni di persone nel Regno Unito (il 2,4% della popolazione) hanno riferito sintomi di covid lungo, principalmente affaticamento, respiro corto, perdita dell’olfatto, perdita del gusto e difficoltà di concentrazione. Tuttavia, gli effetti clinici un anno dopo un’infezione lieve e la loro associazione con l’età, il sesso, le varianti di Covud-19 e lo stato di vaccinazione non erano ancora stati chiariti.

Lo studio

Per risolvere questo problema, i ricercatori hanno confrontato la salute di individui non infetti con quella di coloro che erano guariti da un’infezione lieve da covid-19, osservandoli per un anno dopo l’infezione. Hanno utilizzato i registri elettronici di una grande organizzazione sanitaria pubblica in Israele, in cui quasi 2 milioni di membri sono stati testati per il covid-19 tra il 1° marzo 2020 e il 1° ottobre 2021. Sono state analizzate oltre 70 condizioni di long covid in un gruppo di membri infetti e non infetti (età media 25 anni; 51% donne). Sono state confrontate le condizioni delle persone non vaccinate, con e senza infezione da covid-19, controllando per età, sesso e varianti di covid-19, durante i periodi precoci (30-180 giorni) e tardivi (180-360 giorni) dopo l’infezione. Negli stessi periodi di tempo sono state confrontate anche le condizioni delle persone vaccinate rispetto a quelle non vaccinate affette da covid-19. Per garantire che venisse valutata solo la malattia lieve, sono stati esclusi i pazienti ricoverati in ospedale con malattie più gravi. Sono stati presi in considerazione anche altri fattori potenzialmente influenti, come l’assunzione di alcol, lo stato di fumatore, il livello socioeconomico e una serie di condizioni croniche preesistenti.

L’infezione da Covid-19 è risultata significativamente associata a un aumento del rischio di diverse condizioni, tra cui perdita dell’olfatto e del gusto, disturbi della concentrazione e della memoria, difficoltà respiratorie, debolezza, palpitazioni, tonsillite streptococcica e vertigini sia nel periodo iniziale che in quello finale, mentre la perdita di capelli, il dolore al petto, la tosse, i dolori muscolari e i disturbi respiratori si sono risolti nel periodo finale.

Risultati

Quando le condizioni sono state valutate in base all’età, le difficoltà respiratorie sono state le più comuni, comparendo in cinque delle sei fasce d’età e rimanendo persistenti per tutto il primo anno post-infezione nelle fasce d’età 19-40, 41-60 e oltre 60 anni.

La debolezza è comparsa in quattro dei sei gruppi di età ed è rimasta persistente nella fase finale solo nei gruppi di età 19-40 e 41-60 anni.

I pazienti di sesso maschile e femminile hanno mostrato diverse differenze e i bambini hanno avuto meno esiti rispetto agli adulti durante la fase iniziale di covid-19, che si sono risolti per lo più nel periodo tardivo. I risultati sono stati simili tra le varianti di covid-19 wild-type, Alpha e Delta. Le persone vaccinate che si sono infettate avevano un rischio minore di difficoltà respiratorie e un rischio simile per altre condizioni rispetto ai pazienti infetti non vaccinati. I ricercatori sottolineano alcune limitazioni, come la misurazione incompleta all’interno delle cartelle cliniche, per cui i dati potrebbero non riflettere pienamente le diagnosi e gli esiti riportati. Ciononostante, si tratta di un’ampia e dettagliata analisi delle cartelle cliniche di una popolazione eterogenea, che rappresenta uno dei più lunghi studi di follow-up su pazienti con covid-19 lieve fino ad oggi. I risultati dovrebbero essere applicati a popolazioni occidentali simili in tutto il mondo.

“Il nostro studio suggerisce che i pazienti con covid-19 lieve sono a rischio per un piccolo numero di esiti sanitari e che la maggior parte di essi si risolve entro un anno dalla diagnosi”, affermano i ricercatori. “È importante notare che il rischio di dispnea persistente è stato ridotto nei pazienti vaccinati con infezione conclamata rispetto a quelli non vaccinati, mentre i rischi di tutti gli altri esiti erano comparabili”, aggiungono.