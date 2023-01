Coppia: discutere fa bene?

Il litigio o una discussione possono essere momenti davvero importanti per una coppia. Ecco il perché sono sani e positivi per avere una buona relazione.

Molti studi attestano che le coppie che litigano spesso sono più durature di quelle che non lo fanno mai, avendo dei legami più amorevoli. A volte teniamo tutto dentro senza dire subito quale sia il problema, ed è peggio per noi e la coppia. Non evitiamo il dialogo soppesando solo i rischi del momento senza mettere in conto poi le conseguenze a lungo termine. Queste ricadranno su intimità, fiducia e connessione con il partner.

Le discussioni sono una crescita personale dentro la coppia, ma bisogna fare una distinzione fra discussione e litigio. Avere una discussione è efficace dimostrando che i partner hanno una loro personalità e opinione personale. Le coppie che non litigano mai potrebbero nascondere alti livelli di tensione fra loro o magari non amarsi veramente. Si tratta di discussioni sane e con rispetto reciproco, non di liti vere e proprie. I partner così possono dimostrare al compagno di vita le idee personali, i propri sentimenti e le loro fragilità.

Le discussioni aiutano a risolvere problemi che altrimenti diventerebbero dei labirinti, quindi senza via d’uscita. Le discussioni consentono di conoscere le differenze tra noi e di trovare una soluzione che sia un vantaggio per la coppia. Sempre meglio quindi discutere e parlare faccia a faccia!