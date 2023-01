Avatar: La Via dell’Acqua vicino ai due miliardi d’incassi, James Cameron dice basta allo streaming

Ora che Avatar: La Via dell’Acqua è arrivato complessivamente a 1,7 miliardi d’incassi, e si sta avvicinando ai due miliardi (obiettivo essenziale per portare alla realizzazione dei capitoli sequel), James Cameron può iniziare a cantare vittoria, e durante la cerimonia dei Golden Globe ha ribadito con forza l’importanza del cinema e la voglia di avere meno streaming.

Ecco cosa ha dichiarato il regista:

Tutto ciò è sinonimo del fatto che stiamo tornando al cinema, lo si sta facendo in tutto il mondo, ed anche in Cina, dove si è creato questo nuovo problema con il Covid. Come società stiamo dicendo che abbiamo bisogno dei cinema, abbiamo bisogno di andare nelle sale cinematografiche e di vivere questo tipo di esperienza. Basta con lo streaming e con il tenere il sedere sul divano.

Ecco il video con le dichiarazioni di James Cameron.

Qualche giorno fa il regista aveva già parlato del fatto che Avatar: La Via dell’Acqua fosse vicino a pareggiare i suoi costi, e ciò porta come conseguenza lo sviluppo dei sequel. Qui sotto trovate le sue parole:

So cosa farò nei prossimi sei o sette anni. E la cosa importante è che andrà tutto bene. Sono sicuro che avremo presto un incontro con i capi della Disney a proposito del piano d’azione per Avatar 3, che abbiamo già in canna, dato che lo abbiamo già “catturato” [a livello di performance capture, NDR] e abbiamo pronta la fotografia dell’intero film, quindi siamo già in post-produzione estesa per realizzare tutta la magia della computer graphic. E poi Avatar 4 e 5 sono già scritti. Addirittura del quarto abbiamo già qualcosa pronto. Abbiamo creato un franchise a questo punto. Abbiamo iniziato una saga che ora può andare avanti per numerose pellicole.

Questi, invece, sono due video in cui esploriamo il mondo di Pandora, e dove scopriamo il connubio tra la recitazione e gli effetti visivi in Avatar: La Via dell’Acqua.

Con Avatar: La Via dell’Acqua, l’esperienza cinematografica raggiunge nuove vette: Cameron trasporta il pubblico nel magnifico mondo di Pandora in un’avventura spettacolare e ricca di azione.

Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano. Diretto da James Cameron e prodotto da Cameron e Jon Landau, la produzione Lightstorm Entertainment è interpretata da Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang e Kate Winslet. La sceneggiatura è scritta da James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver, e il soggetto è di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver & Josh Friedman & Shane Salerno. David Valdes e Richard Baneham sono i produttori esecutivi.