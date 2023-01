PlayStation Plus Extra e Premium: annunciati i giochi di gennaio 2023

Sony ha annunciato ufficialmente i nuovi giochi PS4, PS5, nonché i classici PS3 che saranno disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium a partire da questo mese. Di seguito l’elenco completo dei giochi:

PlayStation Plus Extra e Premium

PlayStation Plus Premium

PlayStation Plus Game Catalog lineup for January includes:

➕ Back 4 Blood

➕ Devil May Cry 5: Special Edition

➕ Life is Strange: Before the Storm

➕ Jett: The Far Shore

…and many more. The full lineup: https://t.co/UlVVCF8zRj pic.twitter.com/CE8EoVmmvy

