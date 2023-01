Mercoledì 2: Jenna Ortega parla della possibile partecipazione di Lady Gaga

Ora che è stato dato ufficialmente l’okay alla seconda stagione di Mercoledì gli appassionati stanno provando a chiedersi che tipo di storia e personaggi potranno essere presentati. E tra le varie partecipazioni si parla anche della possibile presenza di Lady Gaga in Mercoledì 2. A riguardo si è espressa anche Jenna Ortega.

Ecco le sue parole:

E spiegando ciò che rappresenta per lei Lady Gaga, Jenna Ortega ha dichiarato:

Direi che ci sta qualcosa di strano in tutto ciò. Sai cosa è divertente? Tempo fa ho lavorato con una parrucchiera che ha avuto a che fare con Lady Gaga, e, dopo che le ho raccontato della mia passione per lei, questa parrucchiera mi ha fatto mandare un video dalla stessa Gaga, che fu molto dolce in quell’occasione. Non credo però che lo ricordi. Il fatto che siamo arrivati fino a qui mi fa pensare a quanto la vita possa cambiare in fretta.

Ricordiamo che Lady Gaga ha omaggiato la danza di Mercoledì fatta da Jena Ortega in una scena del quarto episodio della serie divenuta già iconica. Ecco il video realizzato da Gaga.

Jenna Ortega ha raccontato riguardo a quel momento di aver tratto ispirazione da Siouxsie Sioux, Lene Lovich e Denis Lavant, e poi da “Rich Man’s Frug” di Bob Fosse. Diversi sono stati gli elogi fatti alla performance di Jenna Ortega, che sembra essere nata per vestire i panni di Mercoledì. A riguardo Al Gough e Miles Millar hanno detto:

Lei aveva l’intensità e l’intelligenza adeguate. Appare come un’anima antica, un qualcosa che rispecchia Mercoledì. Ha anche avuto un approccio particolare al ruolo, lavorando sulla postura, e su come arrivare a dire certe battute. Jenna è stata il 95% della serie, ed abbiamo girato per otto mesi in Romania, perciò era un lavoro che richiedeva un impegno totale, e lei ci è stata dentro in tutto e per tutto.