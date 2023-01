L’evoluzione richiederebbe 23 milioni di anni per rimpiazzare gli animali a rischio estinzione

Per molti versi, il Madagascar è il sogno di un biologo, di un naturalista, di uno zoologo. Rappresenta la prova reale di come l’isolamento su un’isola possa innescare l’evoluzione. Circa il 90% delle piante e degli animali presenti in Madagascar non si trovano in nessun altro luogo della Terra. Ma queste piante e animali sono in grave difficoltà, a causa della perdita di habitat, della caccia eccessiva e dei cambiamenti climatici. Delle 219 specie di mammiferi conosciute sull’isola, tra cui 109 specie di lemuri, più di 120 sono a rischio di estinzione. Un nuovo studio pubblicato su Nature Communications ha esaminato quanto tempo è stato necessario per l’emergere delle specie moderne di mammiferi uniche del Madagascar e ha stimato quanto tempo sarebbe necessario per l’evoluzione di una serie altrettanto complessa di nuove specie di mammiferi al loro posto se quelle in pericolo si estinguessero: 23 milioni di anni.

Si tratta, in poche parole, di una pessima notizia. “È evidente che interi lignaggi di mammiferi unici presenti solo in Madagascar si sono estinti o sono sull’orlo dell’estinzione e, se non si interviene immediatamente, il Madagascar perderà 23 milioni di anni di storia evolutiva dei mammiferi, il che significa che interi lignaggi unici sulla faccia della Terra non esisteranno mai più”, afferma Steve Goodman, biologo presso il Field Museum di Chicago e responsabile scientifico dell’Associazione Vahatra ad Antananarivo, in Madagascar, nonché uno degli autori del documento

Grande come la Francia ma è un mini-continente

Il Madagascar è la quinta isola più grande del mondo, grande quanto la Francia, ma “in visti tutti i diversi ecosistemi presenti sul Madagascar, è meno un’isola e più un mini-continente”, dice Goodman. Nei 150 milioni di anni trascorsi, da quando il Madagascar si è separato dalla terraferma africana, e negli 80 milioni da quando si è separato dall’India, le piante e gli animali del luogo hanno seguito percorsi evolutivi propri, tagliati fuori dal resto del mondo. Questo pool genetico più ristretto, unito alla ricchezza di habitat diversi del Madagascar, dalle foreste pluviali montane ai deserti di pianura, ha permesso ai mammiferi di dividersi in specie diverse molto più rapidamente dei loro parenti continentali. Ma questa incredibile biodiversità ha un costo: l’evoluzione avviene più velocemente sulle isole, ma anche l’estinzione. Le popolazioni più piccole, che si sono adattate in modo particolare a zone uniche in termini di habitat, sono più vulnerabili all’estinzione e una volta scomparse, sono scomparse. Più della metà dei mammiferi del Madagascar sono inclusi nella Lista Rossa delle specie minacciate dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, nota anche come Lista Rossa IUCN. Questi animali sono in pericolo soprattutto a causa delle azioni dell’uomo negli ultimi duecento anni, in particolare della distruzione dell’habitat e della caccia eccessiva.

Lo studio evolutivo

Un team internazionale di scienziati malgasci, europei e americani, tra cui Goodman, ha collaborato per studiare l’estinzione incombente dei mammiferi minacciati del Madagascar. Hanno costruito un set di dati di tutte le specie di mammiferi conosciute che hanno convissuto con l’uomo in Madagascar negli ultimi 2.500 anni. (L’uomo ha vissuto sull’isola, forse a intermittenza, negli ultimi 10.000 anni, ma è rimasto costante negli ultimi 2.500). Gli scienziati hanno ottenuto le 219 specie di mammiferi oggi conosciute, più altre 30 estinte negli ultimi due millenni, tra cui un lemure delle dimensioni di un gorilla che si è estinto tra i 500 e i 2.000 anni fa. Armati di questo set di dati di tutti i mammiferi malgasci conosciuti che hanno interagito con l’uomo, i ricercatori hanno costruito alberi genealogici per stabilire come tutte queste specie sono imparentate tra loro e quanto tempo hanno impiegato per evolversi dai loro vari antenati comuni. In seguito, sono stati in grado di estrapolare il tempo necessario per l’evoluzione di questa quantità di biodiversità e, quindi, di stimare il tempo necessario all’evoluzione per “sostituire” tutti i mammiferi in via di estinzione. Per ricostruire la diversità dei mammiferi terrestri già estinti negli ultimi 2.500 anni, ci vorrebbero circa 3 milioni di anni. Ma, cosa ancora più allarmante, i modelli suggeriscono che se tutti i mammiferi attualmente a rischio di estinzione dovessero estinguersi, ci vorrebbero 23 milioni di anni per ricostruire quel livello di diversità. Questo non significa che se lasciamo estinguere tutti i lemuri, i tenreci (Tenrecidae Gray, 1821), i fossati (Cryptoprocta ferox Bennett, 1833) e altri mammiferi malgasci unici, l’evoluzione li ricreerà se aspettiamo altri 23 milioni di anni. “Sarebbe semplicemente impossibile recuperarli“, afferma Goodman. Il modello significa invece che per raggiungere un livello simile di complessità evolutiva, qualunque sia l’aspetto di queste nuove specie, ci vorrebbero 23 milioni di anni.

Secondo Goodman, il Madagascar è a un punto di svolta per la protezione della sua biodiversità. “C’è ancora la possibilità di sistemare le cose, ma fondamentalmente abbiamo circa cinque anni per far progredire davvero la conservazione delle foreste del Madagascar e degli organismi che queste foreste ospitano”, ha dichiarato.