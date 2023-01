La ragazza di neve: trailer e foto della serie Netflix

Tratta dal romanzo bestseller di Javier Castillo, La ragazza di neve è un nuovo serial Netflix in arrivo il 27 gennaio: ecco il trailer e le foto ufficiali dello show, che vede nel cast Milena Smit, Jose Coronado, Loreto Mauleon, Tristan Ulloa e Cecilia Freire.

Sinossi:

Malaga, 2010, sfilata dei Re Magi. Il momento più magico dell’anno si trasforma in un incubo per la famiglia Martín quando la figlia Amaya scompare tra la folla. L’apprendista giornalista Miren avvia un’indagine parallela a quella dell’ispettore Millán, risvegliando aspetti del proprio passato che avrebbe voluto dimenticare. Ma può contare sull’aiuto del collega Eduardo e non si fermerà finché non avrà trovato la bambina. Dov’è Amaya Martín?

