Jeanne du Barry: le nuove immagini con Johnny Depp, ecco cosa sappiamo sul film

Ecco le nuove immagini di Jeanne du Barry, il prossimo film con Johnny Depp in cui l'attore veste i panni di Luigi XV.

11—Gen—2023 / 11:06 AM

Online sono state diffuse le nuove immagini di Jeanne du Barry, il film in cui Johnny Depp veste i panni di Luigi XV. Dopo le vicende che hanno portato Depp al processo per diffamazione nei confronti di Amber Heard, l’attore è pronto a rilanciare la sua carriera, considerando anche che sembra possa essere rimessa in gioco la sua partecipazione a I Pirati dei Caraibi.

Ecco le nuove immagini di Jeanne du Barry.

I costumi e la scenografia sembrano essere piuttosto accurati, ed il look di Johnny Depp è intrigante. Jeanne du Barry è un film liberamente ispirato alla vita di Jeanne Bécu, nata come figlia illegittima di una cucitrice nel 1743, e che, arrivata alla corte di Luigi XV, è riuscita nel tempo a diventarne l’amante ufficiale. Nel cast sono presenti anche Melvil Poupaud, Pierre Richard, Pascal Greggory, Benjamin Lavernhe, Noémie Lvovsky, India Hair. Il lungometraggio è diretto da Maïwenn Le Besco.

Johnny Depp come Luigi XV sarà affiancato dalla stessa Maiwenn Le Besco, che farà anche da co-protagonista nei panni di Jeanne du Barry. La storia del re Luigi XV precede la rivoluzione francese, considerando che il suo trono si mantenne dal 1715 al 1774, un arco di tempo che lo ha piazzato al secondo posto tra i regnanti più longevi di Francia.

Le riprese del film son iniziate il 26 luglio 2022, proseguendo per undici settimane, con il set che ha visto come protagoniste varie ambientazioni, tra cui Versailles, e diverse zone di Parigi. Jeanne du Barry uscirà entro il 2023.