Cancro: un vaccino contrasta le cellule tumorali

Sono milioni le persone in attesa di un vaccino che possa liberarle dai forti mal di testa causati dal tumore al cervello. Ecco perché gli scienziati cercano costantemente di sviluppare un vaccino efficace contro il cancro cerebrale. Di recente è stato creato un vaccino a doppia azione proprio per questa finalità. È stato sviluppato da un team di scienziati del Brigham and Women’s Hospital (BWH) della Harvard Medical School.

Il vaccino, inoltre, ha avuto successo su un modello murino con glioblastoma, uno dei tumori cerebrali più aggressivi. Il nuovo vaccino fa sì che le cellule tumorali uccidano la propria famiglia. Un vaccino a doppia azione che causa la morte del tumore. Invece di utilizzare cellule tumorali inattivate, gli scienziati del BWH hanno modificato e ingegnerizzato cellule tumorali viventi. Le cellule cancerogene terapeutiche vengono prima inattivate dalla lisi o dall’irradiazione prima di essere ri-somministrate nel corpo di un soggetto per migliorare l’immunogenicità.

Le cellule tumorali viventi possiedono una caratteristica insolita per ospitare le loro altre cellule tumorali. Sfruttando questa proprietà unica, abbiamo ingegnerizzato cellule tumorali viventi utilizzando lo strumento di modifica genetica CRISPR-Cas9 e successivamente le abbiamo ingegnerizzate per rilasciare agenti immunomodulatori e uccisioni delle cellule tumorali per innescare il sistema immunitario per una risposta antitumorale a lungo termine.

Khalid Shah, l’autore dello studio e vicepresidente della ricerca presso BWH

Le cellule tumorali terapeutiche sono state incapsulate in un gel biocompatibile e collocate nella cavità tumorale. Un successo per distruggere i tumori esistenti e prevenire la diffusione del cancro nel modello murino. Un vaccino però non ancora pronto per gli esseri umani. In futuro, sarà importante approfondire la conoscenza dei microambienti tumorali. Il professor Shah e il suo team stanno attualmente lavorando su tali limitazioni. Sperano che la loro strategia di terapia avrà il potenziale per prevenire la progressione del tumore al cervello.