La recensione di Vikings: Valhalla ci riporta in territori familiari dove i vecchi dei stanno per incontrare i nuovi.

Iniziamo la recensione di Vikings: Valhalla con una considerazione un po’ tagliente. Prequel, sequel, reboot e l’unione a volte empia dei due (Requel) sono ovunque in questi giorni, in particolare su Netflix, dove ciò che è morto potrebbe non morire mai e il servizio di streaming ha resuscitato più di alcuni progetti show dormienti o in declino. Vedi: Texas Chainsaw Massacre, You, Manifest, Designated Survivor e Lucifer; tutti gli originali Netflix ora, in un modo o nell’altro.

Ma Vikings è tutta un’altra storia. La serie originale è stata la prima pugnalata di History Channel alla fiction TV e un enorme successo di ascolti fuori dal seminato. Le gesta del grande Ragnar Lothbrok, Bjorn Ironside, Lagertha o Ivar the Boneless erano come un Game of Thrones su scala ridotta, con un’enfasi minore sui complessi intrighi politici di quanto il pubblico mondiale sapesse prima di entrare in un nuovo periodo. Inoltre, incursioni incredibilmente sanguinose.

Lo spin-off di Netflix, Vikings: Valhalla, mira a catturare di nuovo quel guizzo, solo un po’ più in basso nella cronologia della storia dei vichinghi.

In altre parole: Valhalla deve fare di più per distinguersi dal branco – di epopee fantasy storiche e l’eccesso di Netflix allo stesso modo. Ma cosa ci possiamo aspettare da Vikings: Valhalla allora?

Ambientato 100 anni dopo gli eventi dell’originale Vikings del canale History, Valhalla riprende mentre l’era dei Vichinghi sta per volgere al termine (anche se i Vichinghi nello show certamente non lo sanno).

Quando la serie tv comincia la sua storia a Kattegat, è difficile sapere esattamente quale sarà il maggior contributo alla caduta della civiltà. Ma c’è sicuramente molto da scegliere: le lotte intestine vichinghe stimolate dalle differenze religiose? L’influenza calante in Europa? L’impero in continua espansione che i vichinghi si sono ritagliati e governano con un pugno di ferro, spesso insanguinato? Di seguito il trailer pubblicato su YouTube:

Vikings: Valhalla di cosa tratta davvero?

Il creatore originale di Vikings Michael Hirst si è fatto da parte come showrunner per questo progetto, ma è ancora a bordo come uno dei produttori esecutivi. Al suo posto c’è Jeb Stuart, il creatore e showrunner di Valhalla. Stuart ha un background in blockbuster, infatti ha scritto le sceneggiature per classici come Die Hard e The Fugitive. Di vitale importanza per la serie tv è stato anche Richard Ryan, un coordinatore degli stuntman che ha aiutato a coreografare i combattimenti di Valhalla, così come Troy, Sherlock Holmes, The Dark Knight e l’originale Vikings.

Da che parte della storia comincia il pilot? Essendo Valhalla una serie tv vichinga, le cose iniziano con un po’ di spargimento di sangue: il massacro del giorno di St. Brice, quando gli inglesi uccisero le comunità vichinghe sulle loro coste. A malapena riesce a salvarsi la vita Harald Hardrada (Leo Suter), che ha intenzione di diventare un giorno il re di Norvegia. Un anno dopo, si unisce al resto dei vichinghi convocati a Kattegat dal re Canuto (Bradley Freegard) per lanciare un contrattacco contro gli inglesi.

Tra coloro che arrivano nella vivace città portuale ci sono Leif Erickson (Sam Corlett) e sua sorella Freydís (Frida Gustavsson), che hanno un secondo fine per partecipare al raduno vichingo. Ma mentre si presentano con altre missioni in mente, non possono resistere a lasciarsi coinvolgere dalla gloria della vita vichinga negli anni 1000.

Mentre Vikings: Valhalla ha ottenuto molto spazio narrativo per essere la storia sulla fine di un’era, la prima stagione dello show indaga i giorni calanti di una cultura a un livello molto più tranquillo. Più le cose cambiano, più rimangono le stesse. Per quanto i vichinghi cristiani e pagani non siano d’accordo tra loro, agiscono e fanno irruzione in modo quasi identico. Condividono vestiti, acconciature, persino filosofie. Ogni parte può organizzare i suoi attacchi contro l’altra, ma il cattivo, un vichingo cristiano in stile Assassin’s Creed di nome Jarl Kåre (Asbjørn Krogh), chiama ancora i suoi soldati “berserker”.

E così l’ethos guida di Valhalla mentre avanza riguarda come affrontare un gigantesco cambiamento culturale che sta prendendo il suo tempo.

Non ha senso che i vichinghi smettano di impegnarsi in comportamenti che hanno fatto per centinaia di anni. Ma l’identità vichinga/norvegese sta innegabilmente cambiando, sia come risultato della più ampia rete di idolatria religiosa o della posizione geografica.

Quando Leif e la sua compagnia di groenlandesi arrivano a Kattegat, si sentono come un ritorno a un’era precedente della cultura vichinga, più interessati a fare i propri affari e tornare a una vita tranquilla. Quello che sappiamo del futuro di Leif significa che i cambiamenti nella cultura vichinga li spingeranno sempre più verso la frontiera, fino a quando non raggiungeranno finalmente un regno che una volta pensavano mitico: il Nord America. Ma il loro senso dell’identità vichinga sarà messo alla prova ben prima che arrivino nel Nuovo Mondo.

Quali sono i punti di forza di Vikings: Vahalla?

Continuiamo la recensione di Vikings: Valhalla dicendo che sarà un buon prodotto per chi ha amato l’originale, in particolare per coloro che per lo più bramano solo un buon conflitto vichingo.

Le battaglie sono sanguinose e ben coreografate e i soldati sono furiosi. Nei suoi momenti migliori, la prima stagione lascia che le convinzioni complicate riposino facilmente l’una accanto all’altra.

Questi ritmi forniscono uno sguardo più morbido alle divisioni culturali che sono spesso travisate come una dicotomia agli occhi della storia; le persone possono avere punti di vista diversi all’interno della stessa cultura e in realtà non è un riflesso della loro moralità come persona. Freydís, un pagano, è brutale e vendicativo, ma non inutilmente crudele. Olaf Haraldsson (Jóhannes Haukur Jóhannesson) è un coglione e anche un credente nel misericordioso Gesù Cristo.

Alla fine, la parte più difficile per la serie sarà uscire dall’ombra dell’originale. L’arco della prima stagione di Valhalla è sostanzialmente molto simile a quello dei vichinghi originali: ci sono diverse fazioni di vichinghi che complottano l’una contro l’altra.

Alla fine si dirigono verso l’Inghilterra, dove la politica interna degli inglesi inizia a intrecciarsi e complicare la situazione. Anche le correnti sotterranee religiose non sono così lontane dai primi flirt di Ragnar con il cristianesimo. Non è che non ci siano momenti interessanti all’interno di questi conflitti o avvincenti sequenze di battaglia, ma c’è la sensazione di averlo già visto…

Inoltre, questo tipo di serie tv non è così unico come una volta. Laddove i vichinghi si vedevano poco in prodotti tv in quel momento – l’ovvio paragone con Game of Thrones poi è sempre dietro l’angolo – Valhalla sembra non reggere tutte le aspettative. C’è una lucentezza nell’intera faccenda, letteralmente più luminosa sullo schermo rispetto al suo predecessore.

I vichinghi avevano più di un’astuzia distaccata che guidava il tono e lo stile, permettendogli di sembrare un po’ strano come racconto; Valhalla è più propulsivo, ma perde parte della stranezza dell’originale.

Forse il miglior esempio delle loro differenze viene dai titoli di testa: ambientato nell’ultraterreno If I Had a Heart di Fever Ray, Vikings era tutto effimero lunatico, presagendo rovina e conquista tutto in una volta. Valhalla – quando suona per intero nell’episodio pilota – sta avvolgendo strumenti a corda e canti suonati su primi piani di rune d’argento che volano su uno sfondo anonimo. È quasi esattamente il modello utilizzato da Netflix per The Witcher. Forse manca un po’ di anima dietro questo tipo di progetti?