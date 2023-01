Nuove regole approvate per la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso. Definiti requisiti e procedure per accedere al servizio.

L’Authority ha approvato le nuove regole per la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso. Ecco quali sono le configurazioni che rientrano in questo tipo di autoconsumo. Inoltre, ecco anche le condizioni per poter accedere al servizio di valorizzazione beneficiando dei contributi economici governativi.

La risposta ce la dà il Tiad, Testo Integrato dell’Autoconsumo Diffuso, il provvedimento dell’ARERA. Il testo che disciplina modalità e regolazione economica sull’energia elettrica, definisce anche il tipo di configurazioni ammissibili e i requisiti per accedere al servizio. Ecco chi rientra nelle forme di autoconsumo diffuso: