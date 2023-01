Modello matematico predice l’efficacia delle dosi di richiamo del vaccino COVID-19

I ricercatori hanno progettato un modello matematico in grado di prevedere il decorso dell’immunità indotta dal vaccino contro il COVID-19, nel lungo periodo, in diverse popolazioni di pazienti, tra cui individui altrimenti sani e persone affette da cancro o con risposte immunitarie soppresse. Il modello, sviluppato da un team guidato da ricercatori del Massachusetts General Hospital (MGH), in collaborazione con scienziati dell’Università di Cipro, fa anche previsioni su potenziali scenari futuri (come l’emergere di varianti del SARS-CoV-2 con maggiore evasione immunitaria) e rivela i vantaggi dei nuovi vaccini bivalenti. Il modello si basa sul quadro matematico sviluppato in precedenza dai ricercatori, utilizzato per capire perché le risposte al trattamento variano ampiamente tra le persone affette da COVID-19 e per identificare i marcatori biologici correlati a queste diverse risposte, pubblicato su PNAS nel 2021. In questo ultimo lavoro, anch’esso pubblicato su PNAS, gli scienziati hanno affrontato la necessità di prevedere l’efficacia del vaccino nel tempo. “Abbiamo utilizzato questo modello per simulare come le differenze nelle caratteristiche virali, dei pazienti e del vaccino, possano influenzare i risultati del COVID-19”, spiega l’autore senior Rakesh K. Jain, direttore degli E.L. Steele Laboratories for Tumor Biology al MGH e Andrew Werk Cook Professor of Radiation Oncology alla Harvard Medical School.

Ad esempio, il modello incorpora diverse varianti del SARS-CoV-2 (comprese quelle ipotetiche), forme originali e bivalenti del vaccino e considerazioni diverse per alcuni pazienti, come le interazioni tra il virus, le cellule immunitarie e le cellule tumorali nei soggetti affetti da cancro. Il modello ha previsto che una dose di richiamo del vaccino Pfizer-BioNTech, o del vaccino Moderna mRNA, può indurre risposte anticorpali e delle cellule immunitarie ampiamente potenziate contro il SARS-CoV-2, in modo da fornire una protezione sufficiente per più di un anno in individui sani.

Tuttavia, il modello suggerisce che per le persone con risposte immunitarie soppresse o per quelle affette da cancro che ricevono trattamenti immunosoppressivi, l’effetto di richiamo può esaurirsi abbastanza rapidamente. Questi pazienti dovrebbero quindi ricevere i vaccini di richiamo con maggiore frequenza.

Per le persone che ricevono il vaccino vettoriale Johnson & Johnson/Janssen, dovrebbero essere prese in considerazione dosi di richiamo aggiuntive per tutti. L’analisi ha inoltre rivelato che il calendario ottimale per le dosi di richiamo del vaccino non è lo stesso per tutte le varianti della SARS-CoV-2. “I nostri risultati potrebbero aiutare a definire la tempistica delle vaccinazioni di richiamo in individui con caratteristiche e comorbidità diverse, nonché per le nuove varianti virali”, afferma Jain. “Con l’avvicinarsi della fase endemica della SARS-CoV-2, un approccio razionale all’utilizzo del richiamo del vaccino può contribuire a garantire un accesso equo ai vaccini e a prevenire ulteriori epidemie e lo sviluppo di nuove varianti”.