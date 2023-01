L’uomo potrà parlare con gli animali grazie all’intelligenza artificiale?

Il primo ostacolo nella traduzione della comunicazione animale è comprendere come appare la comunicazione. Importanti esperti affermano però che gli animali forse non hanno un linguaggio, ma l’intelligenza artificiale può aiutarci a cercare e trovare elementi simili al linguaggio.

L’apprendimento automatico potrebbe essere un valido aiuto ed è una forma di intelligenza artificiale. Un’analisi dei dati che permette di elaborare registrazioni della comunicazione animale costruendo appositi livelli linguistici. Sono in attivo molti progetti con l’intenzione di svelare i segreti della comunicazione animale grazie all’intelligenza artificiale. Uno di questi è il progetto Earth Species. Quest’ultimo sembra che a dicembre 2022 abbia risolto il cocktail party, il problema che nasce quando si distingue un suono da più suoni simultanei. Grandi passi grazie all’IA sono stati fatti anche nell’ecoacustica che controlla la biodiversità attraverso il controllo acustico passivo.

Un gruppo di studiosi ha perfino addestrato un sistema di intelligenza artificiale per riconoscere le emozioni positive o negative nei versi emessi dai maiali. Nei roditori un software chiamato DeepSqueak è stato usato per giudicare se un animale sta vivendo uno stress in base alle sue chiamate ultrasoniche.

L’organizzazione no-profit Wild Dolphin Project mira a usare l’IA per scoprire modelli nei richiami dei delfini ed esplorare la comunicazione tra delfini e umani. Attualmente il progetto CETI sta cercando di decodificare la comunicazione dei capodogli usando modelli linguistici per decifrare i loro canti.

Comprendere la comunicazione degli animali potrebbe rendere migliori gli stessi animali e l’uomo. Rendere gli esseri umani migliori come padroni e cambiare per sempre il rapporto dell’uomo con gli animali. Capire la comunicazione animale potrebbe anche insegnarci l’evoluzione del linguaggio e come usare gli strumenti adatti con le specie esistenti. Strumenti validi anche per valutare l’intelligenza animale, ma anche per essere usati con nuove forme di vita aliene.