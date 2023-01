Instagram cambia look: addio allo shopping e proprità ai Reels

Instagram avrà presto un nuovo look e sì, avete indovinato: verrà data ancora più importanza ai Reels, il tentativo del social di Meta di inseguire il successo di TikTok.

Gli utenti di Instagram avranno presto una barra di navigazione rinnovata nella loro home page. A partire dal prossimo mese, Instagram rimuoverà la scheda shopping dalla barra principale in fondo allo schermo e il pulsante per creare un nuovo post si sposterà in basso.

La scheda Reels, attualmente in primo piano nella barra di navigazione, prenderà il posto della scheda Shop. La nuova barra di navigazione verrà lanciata globalmente a febbraio.

Instagram ha iniziato a testare un feed principale senza il pulsante di shopping a settembre, dicendo di voler semplificare l’esperienza di Instagram per gli utenti. Tuttavia, secondo un rapporto di The Information, questo test fa parte di un più ampio cambiamento di rotta da parte di Instagram, che sta riducendo le sue funzioni di shopping.

Tuttavia, l’azienda ha promesso che lo shopping continuerà comunque ad essere una parte integrante di Instagram anche senza un collegamento posizionato in primo piano nella home page.

Instagram, come altre piattaforme, ha investito in strumenti di shopping per cercare di convincere i consumatori a fare acquisti all’interno dell’app. Attualmente, le scheda shopping di Instagram presenta raccomandazioni personalizzate di prodotti, che secondo The Information sarebbero destinate a scomparire. Instagram non ha precisato cosa accadrà alla pagina di shopping personalizzata dopo il rinnovamento del prossimo mese.