Il succo di un frutto inibisce il cancro al polmone nei topi

Tra tutti i tumori, quello al polmone ha un tasso di sopravvivenza cinque anni più basso. Tuttavia, è clinicamente accertato che i principi attivi contenuti in vari frutti riducono il rischio di malattie croniche, tra cui il cancro. Il “Sarunashi” (Actinidia arguta) è un frutto commestibile coltivato nella prefettura giapponese di Okayama. Actinidia arguta, conosciuta è una pianta rampicante appartenente alla famiglia delle Actinidiaceae. Produce dei piccoli frutti (della dimensione di una noce) che assomigliano ai frutti della pianta del kiwi, dai quali si distinguono per il sapore più dolce e per la buccia che non deve essere tolta per mangiarli. Si trova in commercio con il nome di “Nergi”. Conducendo studi su topi da laboratorio, i ricercatori dell’Università di Okayama, guidati dal Dr. Sakae Arimoto-Kobayashi, Professore Associato presso la Facoltà di Scienze Farmaceutiche dell’Università di Okayama, hanno dimostrato che il succo di Sarunashi, e il suo componente costitutivo isoquercetina (isoQ), aiutano a prevenire e ridurre il cancro ai polmoni. L’A. arguta è una delle fonti più ricche di polifenoli e vitamina C. In precedenza, i ricercatori avevano dimostrato l’effetto inibitorio del succo di Sarunashi (sar-j) sulla mutagenesi, sull’infiammazione e sulla tumorigenesi cutanea nei topi. Avevano identificato i componenti di A. arguti responsabili degli effetti antimutageni. Successivamente, hanno proposto il composto polifenolico isoQ come componente costitutivo del potenziale anticancerogeno.

Il dottor Arimoto-Kobayashi spiega: “In questo studio abbiamo cercato di indagare gli effetti chemio preventivi del succo di A. arguta, e del suo componente costitutivo isoQ, sulla cancerogenesi polmonare indotta dal 4-(metilnitrosamino)-1-(3-piridil)-1-butanone (NNK) nei topi e di identificare i possibili meccanismi alla base degli effetti antitumorali del succo della pianta”. Infatti, i ricercatori hanno indotto la crescita tumorale nei topi utilizzando l’NNK, un noto composto cancerogeno presente nei prodotti del tabacco. Utilizzando una serie di esperimenti e controlli, il team ha studiato gli effetti di sar-j e isoQ.

Risultati

I risultati sono stati incoraggianti: il numero di noduli tumorali per polmone, nel gruppo che ha ricevuto iniezioni di NNK e dosi orali di succo di A. arguta, è stato significativamente inferiore rispetto al gruppo a cui è stato iniettato solo NNK. Inoltre, anche la somministrazione orale di isoQ ha ridotto il numero di noduli nei polmoni. Il team ha poi scoperto il probabile meccanismo d’azione. L’NNK e la 1-metil-3-nitro-1-nitrosoguanidina o “MNNG” sono noti agenti che innescano mutazioni del DNA. A tal proposito, hanno progettato una serie di esperimenti per studiare l’effetto di sar-j e isoQ sulla mutagenesi mediata da NNK e MNNG utilizzando Salmonella typhimurium TA1535, un ceppo batterico comunemente usato per rilevare le mutazioni del DNA. Come previsto, la mutagenicità di NNK e MNNG rilevata con S. typhimurium TA1535 è diminuita in presenza di sar-j. Tuttavia, quando test simili sono stati condotti utilizzando S. typhimurium YG7108, un ceppo privo di enzimi chiave responsabili della riparazione del DNA, sar-j non è stato in grado di ridurre gli effetti mutageni di NNK e MNNG. Sulla base di questa osservazione critica, i ricercatori hanno concluso che sar-j sembra mediare il suo effetto antimutageno accelerando la riparazione del DNA.

Infine, utilizzando esperimenti su base cellulare, il team ha anche dimostrato che sar-j sopprime l’azione di “Akt”, una proteina chiave coinvolta nella segnalazione del cancro. È noto che Akt e una proteina associata chiamata “PI3k” si attivano eccessivamente in diversi tipi di cancro umano. Il coautore Katsuyuki Kiura, professore presso il Dipartimento di Allergologia e Medicina Respiratoria dell’Ospedale Universitario di Okayama, spiega: “Sar-j e isoQ hanno ridotto la cancerogenesi polmonare indotta da NNK. Sar-j ha come bersaglio sia le fasi iniziali che quelle di crescita o progressione della carcinogenesi, in particolare attraverso l’antimutagenesi, la stimolazione della riparazione del DNA e la soppressione della segnalazione di crescita mediata da Akt. IsoQ potrebbe contribuire in parte agli effetti biologici di sar-j attraverso la soppressione della proteina Akt, ma potrebbe non essere il principale ingrediente attivo”.

I risultati dello studio sono stati pubblicati su Genes and Environment.