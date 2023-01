Google One supera quota 1 miliardo di download in tutto il mondo

Google One continua a raggiungere nuove vette. L'applicazione / hub per Android di Google ha superato 1 miliardo di download in tutto il mondo

Google One continua a raggiungere nuove vette. L’applicazione / hub per Android di Google ha superato 1 miliardo di download in tutto il mondo. Un risultato notevole, specie se consideriamo che l’applicazione offre dei servizi accessibili a pagamento.

Non sappiamo quanti dei download accumulati fino ad oggi si siano tradotti in un abbonamento a pagamento, ma è comunque un traguardo degno di nota. Google One è un servizio di cloud storage: è possibile archiviare immagini, file e molto altro. Il piano più costoso di Google One, quello da 9,99€ al mese, oltre ad offrire 2TB di spazio di archiviazione per backup, email e file multimediali consente anche di accedere al servizio di VPN ufficiale di Google.

Tutti gli utenti iscritti ai servizi di Google hanno a disposizione fino a 15GB di spazio di archiviazione in cloud. Chi lo desidera, a seconda delle sue esigenze, può poi aumentare lo spazio di archiviazione pagando un abbonamento mensile con un costo diverso a seconda della quantità di GB acquistati. Si parte da 1,99€ al mese per ottenere 100GB, mente il piano intermedio da 200GB costa 2,99€/mese.

Il piano più oneroso, il Premium da 9,99€, tra le altre cose offre anche un credito del 10% da usare per gli acquisti del Google Store. Ciclicamente Google coccola i suoi abbonati più fedeli, regalando dei prodotti. Ad esempio gli abbonati Premium avevano ricevuto gratuitamente un device Google Home, come era successo anni prima agli abbonati a YouTube Premium.

Google One è stato reso disponibile gratuitamente, a vita, a tutti i proprietari di smartphone Pixel 7 e Pixel 7 Pro.