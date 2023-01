Gli scienziati hanno trovato un modo per misurare la depressione

Un nuovo rapporto del MIT Technology Review offre una visione affascinante di come i medici possano trattare la depressione utilizzando il progresso nelle neuroscienze che ha permesso di costituire un decodificatore dell’umore. Utilizzando elettrodi posti sul cervello umano, i ricercatori sono riusciti a capire la connessione tra attività cerebrale e umore. Il dottor Sameer Sheth, ricercatore capo del Baylor College of Medicine di Houston, sostiene che “questa è la prima dimostrazione di una decodifica dell’umore umana riuscita e coerente in queste regioni cerebrali”, consentendo ai medici di determinare la gravità della depressione di un individuo e il modo migliore per trattarla.

I ricercatori utilizzano da anni la stimolazione cerebrale profonda (DBS) per trattare il Parkinson, ma l’uso di questa pratica per studiare la depressione sta finalmente diventando realtà dopo essere stata una teoria delle neuroscienze per generazioni. All’inizio degli anni ’80, i ricercatori hanno tentato di utilizzare la DBS per trattare la patologia, ma i risultati sono stati deludenti e lo studio è stato dichiarato inconcludente. Prendendo spunto da una tecnica neuroscientifica utilizzata per la chirurgia cerebrale, il team del dottor Sheth impianta elettrodi in tutto il cervello del paziente, esplorando più regioni contemporaneamente, poiché la depressione non è mai limitata a una sola regione cerebrale.

Lo studio

I ricercatori hanno inserito quattro elettrodi nel cervello di un soggetto in esame, collegando una batteria al petto del paziente che periodicamente inviava un impulso di elettricità attraverso gli elettrodi. Il paziente, John, ha riferito che la sua depressione è scomparsa per un periodo di sei mesi, dimostrando la validità della teoria delle neuroscienze. L’impianto di elettrodi è ovviamente invasivo e costoso, ma i dati dell’esperimento possono essere utilizzati per creare “mappe” generalizzate dell’attività cerebrale, consentendo ad altri medici di trattare i pazienti con tecniche di DBS meno invasive. Con soli tre pazienti, il team del dottor Sheth ha già trovato dei punti in comune nelle regioni cerebrali dei soggetti. Utilizzando il “decodificatore dell’umore” dell’attività elettrica di base, gli scienziati hanno potuto determinare l’umore dei singoli pazienti senza ricorrere a domande soggettive. Attualmente, la depressione viene diagnosticata attraverso un processo di intervista, che può essere un approccio errato, rendendo un metodo di diagnosi oggettivo un enorme passo avanti per le neuroscienze.

Obiettivi futuri

L’obiettivo finale, secondo il dottor Sheth, è quello di raccogliere informazioni sull’attività cerebrale in modo non invasivo, idealmente da un dispositivo da posizionare sulla testa del paziente. Attualmente le scansioni cerebrali non sono sufficientemente precise per determinare l’attività elettrica a livello individuale, il che potrebbe far sì che la depressione in un paziente passi inosservata o venga trattata in modo eccessivo in un altro, evidenziando un problema attuale delle neuroscienze. Tenere conto del numero quasi infinito di differenze nel cervello umano è difficile anche nelle condizioni migliori, per non parlare dei soggetti che hanno a che fare con una depressione cronica resistente al trattamento.

Milioni di persone soffrono di depressione e altri milioni non vengono diagnosticati, rendendo le tecniche di DBS per migliorare la diagnosi e correggere la condizione quasi un Santo Graal delle neuroscienze. Con il successo di uno studio su piccola scala presentato alla recente conferenza di neurologia di San Diego lo scorso novembre, il dottor Riva Posse, membro del team di ricerca, afferma: “Questo farà progredire notevolmente la comprensione della depressione e aiuterà a trovare approcci di neurostimolazione”. La DBS potrebbe non funzionare per tutti coloro che soffrono di depressione cronica, ma i risultati dello studio sono promettenti e danno speranza a tutti coloro che si sentono dire sempre “cerca di essere felice”.