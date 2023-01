Gatti: perché piangono lacrime?

I gatti piangono lacrime, ma non per emotività come gli umani, lo fanno proprio per problemi agli occhi. Ecco quando i gatti piangono con le lacrime e perché.

Un conto è sentire il gatto piangere e lamentarsi con il suo miagolio, mentre invece è diverso quando si parla di vedere gatti piangere lacrime. Si può vedere lacrimare un gatto ma non per emotività come nell’uomo, bensì per problemi fisici agli occhi.

I gatti quindi non piangono con le lacrime. Il loro piangere è vocale, perché può capitare di sentire il gatto miagolare di fronte a una porta chiusa o per noia o dolore. Le lacrime quindi non si manifestano come un’infelicità, ma per motivi fisici. Potrebbero lamentarsi anche per un problema fisico o alcune patologie. La noia, l’ansia e lo stress in cui si sente magari continuamente immerso possono portarlo a piagnucolare lamentandosi. Un motivo ulteriore potrebbe essere anche la convivenza difficile con altri animali.

Il gatto può piangere per attirare l’attenzione dell’uomo, se è una femmina lo fa magari perché è in calore. Per natura i gatti lacrimano dagli occhi per irritazioni e dolore fisico alla vista. Possono esserci sintomi come una ciglia che gratta la cornea, una malformazione della palpebra, corpi estranei nell’occhio, congiuntivite.

Ci possono essere anche infiammazioni oculari o un’alta pressione sanguigna nell’occhio, escrescenze esterne o interne, oppure ostruzioni dei dotti lacrimali. L’epifora, ad esempio, è una lacrimazione per eccessiva secrezione o per ostacolato drenaggio del condotto lacrimale. Il colore delle lacrime può essere un aiuto per capire la causa della sofferenza del gatto. Se le lacrime sono copiose ma chiare è epifora, mentre se sono gialle o verdastre possono esserci infezioni batteriche o virali.