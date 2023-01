Carta acquisti: cos’è e come richiederla

Un aiuto per i cittadini over 65 e i genitori di bambini di età inferiore ai tre anni, con precisi limiti di reddito.

Dal 1 gennaio si possono trovare sul sito del ministero dell’Economia i moduli per richiedere la Carta acquisti. Possono usufruirne cittadini di almeno 65 anni e i genitori di bambini di età inferiore ai tre anni. Un contributo di 80 euro ogni due mesi (40 euro al mese) per la spesa, costi sanitari e il pagamento delle bollette di luce-gas.

Chi ha il contributo può fare acquisti con una carta elettronica di pagamento in negozi alimentari, supermercati, farmacie e parafarmacie. Utile anche per pagamento bollette luce e gas negli uffici postali con tariffa elettrica agevolata. Per chi ne ha diritto, la Carta acquisti è completamente gratuita. Si tratta di una normale carta di pagamento elettronico, le spese sono addebitate direttamente dallo Stato. La carta è gratis per gli anziani di età superiore o uguale ai 65 anni. Anche per i bambini di età inferiore ai tre anni con particolari requisiti.

Lo sconto del 5% è riconosciuto solo per acquisti effettuati esclusivamente con la Carta acquisti. Inoltre, le farmacie attrezzate consentono a chi ha la Carta acquisti di poter misurare gratis la pressione arteriosa e/o il peso corporeo. Lo sconto può essere riconosciuto con deduzione immediata dal conto di spesa o con un buono da utilizzare per acquisti, a seconda del negozio. Per richiedere la carta basta rivolgersi alle Poste o all’Inps. Basta presentare il modulo di richiesta con relativa documentazione.