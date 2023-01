LEGO Dungeons and Dragons è una realtà: ecco Dragon’s Keep: Journey’s End

Il nuovo folle (e bellissimo) set LEGO Ideas che vedrà la luce è LEGO Dungeons and Dragons, grazie al progetto Dragon’s Keep: Journey’s End.

Tra i progetti relativi al cinquantenario di Dungeons and Dragons c’è anche una collaborazione inedita e attesissima, ovvero quella con LEGO: tramite il programma LEGO Ideas è stato indetto un concorso aperto al pubblico per le migliori proposte a tema. Tra queste, l’ha spuntata il set LEGO Dungeons and Dragons Dragon’s Keep: Journey’s End.

Più di 620 le proposte arrivate a LEGO e Wizards of the Coast, che a novembre hanno rivelato la shortlist con i cinque finalisti e, ora, il vincitore assoluto del concorso, che ha ideato un playset da sogno. Il tutto è stato pensato in maniera assolutamente coerente con le caratteristiche dei LEGO ma, al contempo, anche con la lore e lo spirito del gioco di ruolo tabletop, presentando in meno di 3000 pezzi un castello con diversi ambienti (comprese una torre, una taverna, una cripta e le segrete!), minifigure a tema, tesori, trappole e due mostri iconici: un drago e un beholder.

Oltretutto, la configurazione è rimodellabile, quindi volendo potrebbe essere usata come riferimento effettivo durante le sessioni di D&D cartaceo!

Il creatore Lucas “BoltBuilds”, di Amsterdam, sarà naturalmente creditato come designer originale una volta che il progetto diverrà un vero playset (si immagina l’anno prossimo), con tutti i vantaggi del caso, anche economici. Quale sarà il design finale del tutto? Lo scopriremo presto, ora la palla passa agli ingegneri LEGO per la revisione effettiva del progetto.

Intanto, sul fronte D&D, quest’anno vedremo al cinema un nuovo lungometraggio originale. L’onore dei Ladri. Gli attori protagonisti della pellicola in arrivo il prossimo 30 marzo sono Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis e Hugh Grant.

Sinossi del film:

Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri realizzano il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta. Ma le cose si mettono male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate. Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladriporta sul grande schermo lo straordinario mondo e lo spirito del leggendario gioco di ruolo in un’avventura divertente e ricca di azione.

Leggi anche: