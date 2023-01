Fomo: gli adolescenti ne riscontrano maggiormente gli effetti

Una forma d’ansia sempre esistita, ma che con i social network si è amplificata. Rischia, ovviamente, chi li frequenta di più. Ecco come affrontarla.

09—Gen—2023 / 8:30 AM

La FOMO (Fear of Missing Out) è caratterizzata da emozioni negative che colpiscono chi ha paura di perdersi qualcosa di importante. Ecco che l’avvento dei social network è proprio la condivisione in tempo reale di piacevoli momenti vissuti. Un fenomeno che ha amplificato questo disturbo colpendo maggiormente i giovani.

La fomo è composta da ansia scatenata dalla possibilità che altre persone facciano attività positive, a cui noi non stiamo partecipando. Ci sentiamo esclusi dal loro divertimento e sentiamo il bisogno di spiare gli altri sui loro profili virtuali peggiorando la fomo. La conseguenza più importante della fomo è l’impiego di tempo, ovvero, il tempo che i soggetti trascorrono sui social network. Spesso è fin troppo. Ci sono danni psicologici e fisici come la riduzione della capacità di concentrazione, smania interiore assidua, depressione interiore, stress, insonnia, mal di testa. Ecco alcuni consigli su come affrontare la fomo: