Cioccolato fondente: rinvenuti cadmio e piombo negli Usa

Uno recente studio americano ha svelato la presenza di metalli pesanti pericolosi come cadmio e piombo nel cioccolato fondente della grande industria dolciaria americana Hershey. Lo studio è stato svolto su 28 tavolette di cioccolato fondente di diversi marchi. Da quelli grandi, fra cui il marchio Hershey, a quelli più piccoli a livello locale.

Per 23 tavolette, mangiare solo un’oncia, cioè 28 grammi, al giorno porterebbe un adulto a un livello che, secondo le autorità sanitarie pubbliche e gli esperti, potrebbe essere dannoso per almeno uno di quei metalli pesanti. Cinque delle tavolette sono al di sopra di tali livelli sia per il cadmio che per il piombo.

Consumer Reports, rivista statunitense di un’organizzazione a difesa dei consumatori

Uno dei consumatori delle marche in questione ha deciso di presentarsi in tribunale a New York per fare causa all’azienda Hershey. Se fosse stato al corrente degli alti livelli di metallo pesante nel cioccolato fondente non lo avrebbe comprato, altrimenti avrebbe voluto pagarlo meno. Il consumatore si è sentito ingannato e l’ha denunciata. L’uomo ha chiesto 5 milioni di dollari come risarcimento. Nel mirino sono finite le barrette Hershey’s Special Dark Mildly Sweet Chocolate, Lily’s Extra Dark Chocolate puro al 70% e Lily’s Extreme Dark Chocolate.