Gatti: come ritrovarli, se smarriti

È facile che un gatto si allontani da casa per perlustrare il proprio territorio. Molti associano questo comportamento alla fuga, ma non è proprio così.

Il gatto è un animale carnivoro e ha l’abitudine di andare a caccia. Se quindi tende ad allontanarsi non vuol dire che sta scappando, bensì sta solo esplorando il suo territorio. È difficile però che si allontani molto, perché resta nei paraggi di quella che considera casa sua. Deciderà di farvi ritorno, magari nel frattempo di nascondersi fino a quando non sentirà che è sicuro uscire. I luoghi migliori per nascondersi sono cantine, sottoscala, cespugli, alberi.

Nello sfortunato caso in cui un gatto domestico si allontani e non torni, ecco come comportarsi. La prima cosa da fare è assicurarsi che non sia nascosto dentro casa. Bisogna cercare quindi minuziosamente ovunque. Se la ricerca non risolve il problema, allora è meglio tentare di attirare la sua attenzione facendo uscire eventuali estranei da casa. Oppure anche abbassando il rumore al minimo e chiamandolo in modo dolce, altrimenti provare ad attirarlo con il cibo. Poi si può tentare di cercarlo nel quartiere di residenza, magari meglio farlo quando è notte. È il momento più probabile per vederlo uscire dal suo eventuale nascondiglio.

Altra trovata utile è l’affissione nel quartiere di residenza di volantini con una foto recente e a colori del gatto. Menzionare bene le circostanze dell’allontanamento e qualsiasi dettaglio utile a ritrovarlo. Avvisare le persone estranee di non tentare di prenderlo, altrimenti potrebbe fuggire. Usare i social per diffondere appello e fotografia.

Il microchip è lo strumento più valido per risalire ai proprietari del gatto. Un piccolo chip impiantato sotto la pelle che riporta le informazioni e i contatti degli umani di riferimento. Basta però che il gatto ritrovato sia portato da un veterinario, in modo che abbia un lettore di microchip.

Se il felino manca ormai da molti giorni da casa, allora è necessario segnalare lo smarrimento. La denuncia può essere presentata alla Polizia Locale del Comune di residenza o al dipartimento di prevenzione veterinaria dell’Asl di riferimento. Utile la segnalazione di smarrimento ad associazioni di volontari sul territorio che si occupano dei gatti di colonia. Contattare anche veterinari della zona, gattili e strutture convenzionate con il Comune.