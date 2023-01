Avatar: James Cameron conferma i sequel

È stato detto di tutto e di più degli ambiziosi traguardi al box-office che Avatar: La Via dell’Acqua avrebbe dovuto raggiungere per potersi assicurare la produzione dei sequel: una sfida “titanica” che solo un vero Re Mida di Hollywood come James Cameron avrebbe potuto intraprendere.

A quanto pare, la sfida è vinta: ad affermarlo è lo stesso Cameron, che ora “sa come trascorrerà i prossimi sei o sette anni”.

Stando a quanto riportato da The Hollywood Reporter, che ha trascritto un passo saliente tratto dall’ultima puntata di Who’s Talking to Chris Wallace? su HBO Max:

Sembra proprio che ci siamo: nei prossimi giorni il film passerà la linea di pareggio, dunque non posso tirarmi indietro, dovrò realizzare questi altri sequel.

afferma infatti Cameron, con falsa e scherzosa riluttanza.

So cosa farò nei prossimi sei o sette anni. E la cosa importante è che andrà tutto bene. Sono sicuro che avremo presto un incontro con i capi della Disney a proposito del piano d’azione per Avatar 3, che abbiamo già in canna, dato che lo abbiamo già “catturato” [a livello di performance capture, NDR] e abbiamo pronta la fotografia dell’intero film, quindi siamo già in post-produzione estesa per realizzare tutta la magia della computer graphic. E poi Avatar 4 e 5 sono già scritti. Addirittura del quarto abbiamo già qualcosa pronto. Abbiamo creato un franchise a questo punto. Abbiamo iniziato una saga che ora può andare avanti per numerose pellicole.

Tra l’altro, il cineasta ne ha approfittato per chiarire, una volta per tutte, la questione del break even a 2 miliardi di dollari:

Per chiarire: non ho mai dato nessuna cifra [da raggiungere]. Ho detto che sarebbe dovuto essere uno dei film con l’incasso più alto nella storia e qualcuno ha fatto quel calcolo, che poi è stato adottato nella narrazione. Ma la cifra in realtà è più bassa.

Con Avatar: La Via dell’Acqua, l’esperienza cinematografica raggiunge nuove vette: Cameron trasporta il pubblico nel magnifico mondo di Pandora in un’avventura spettacolare e ricca di azione.

Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano. Diretto da James Cameron e prodotto da Cameron e Jon Landau, la produzione Lightstorm Entertainment è interpretata da Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang e Kate Winslet. La sceneggiatura è scritta da James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver, e il soggetto è di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver & Josh Friedman & Shane Salerno. David Valdes e Richard Baneham sono i produttori esecutivi.

Leggi anche: