Trapianti: a Torino 24 interventi in 100 ore

Tra i donatori anche un 97enne, record di trapianti a Torino, in 100 ore ben 24 interventi. Gli interventi sono stati fatti a 24 organi.

Una vera maratona di trapianti a Natale all’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino. In 100 ore tra il 20 e il 24 dicembre è avvenuto il trapianto di 24 organi. Ben 9 fegati, 12 reni, 2 polmoni e 1 cuore. Le sale operatorie hanno visto all’attivo chirurghi epatici, vascolari, urologi, toracici, cardiochirurghi e anestesisti.

Tra i donatori di fegato un 97enne per una paziente di 65 anni. Un trapianto avvenuto con successo e a oggi è l’età più avanzata mai registrata nella Rete Donazione e Trapianto di Piemonte-Valle d’Aosta. Il trapianto dei 12 reni è stato fatto su 11 persone, in un caso due reni sono stati trapiantati in un solo ricevente.

Le attività di trapianto d’organo non hanno mai sosta e questa organizzazione straordinaria lo ha dimostrato anche in questi giorni di festa. Un ringraziamento a tutte le équipes e ai familiari dei donatori che con il loro gesto di grande generosità hanno permesso di dare una vita nuova ai pazienti trapiantati.

Giovanni La Valle, direttore generale della Città della Salute

Il valore delle donazioni è importante. Tutto grazie alla generosità delle famiglie, che nonostante la grande perdita di una persona cara sotto le festività, hanno voluto aiutare il prossimo meno fortunato.