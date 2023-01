La vera storia dietro Vikings: Valhalla di Netflix

No, non è necessario aver visto la serie originale Vikings, per godervi Vikings:Valhalla ma sì, dovete avere una passione per i “tipi barbuti”. La serie d’avventura e narrativa storica Vikings: Valhalla ha debuttato su Netflix, portando sullo schermo le storie di alcuni dei vichinghi più famosi. Sebbene la serie sia il seguito del successo di Vikings, questo è una serie nuova di zecca perfettamente adatta sia ai nuovi che ai vecchi spettatori.

Non è necessario sapere nulla di questi temibili guerrieri per guardare la nuova serie drammatica, ma potreste avere alcune domande su cosa aspettarvi dalla storia. Cominciamo dal principio: Dovete aver visto la serie originale di Vikings per capire Vikings: Valhalla? Questo è un facile no. Affatto! Vikings: Valhalla è una nuova serie, non un sequel, con una nuova trama diversa dalla serie originale. Sebbene la serie includa riferimenti al potente passato dei Vichinghi – Ragnar Lothbrok, ex leader di Kattegat, e la sua prima moglie Lagertha, entrambi figure importanti nei Vichinghi – avrete tutto il contesto di cui avete bisogno dal nuovo show stesso.

Come osserva un personaggio in un primo episodio, “Siamo umiliati e ispirati dalla loro eredità, ma ora è il momento di fare la nostra storia”.

Quando e dove si svolge Valhalla? La nostra storia inizia più di mille anni fa, all’inizio dell’XI secolo, quando la tensione tra Vichinghi e Inglesi ha raggiunto un punto di ebollizione. Lo spargimento di sangue è imminente, ma quale gruppo prevarrà? C’è anche un conflitto interno tra i vichinghi sulle credenze pagane e cristiane.

La serie documenta questi guerrieri sui campi di battaglia dall’insediamento danese (immaginario) di Kattegat all’Inghilterra e oltre.

Quali personaggi vedremo? I nostri eroi sono Leif Eriksson (Sam Corlett), il più famoso esploratore vichingo della storia; sua sorella volitiva, Freydís Eiríksdóttir (Frida Gustavsson), che ha la sua mitologia e la sua storia passata; e Harald Sigurdsson (Leo Suter), l’ambizioso principe di Norvegia.

Sono basati su persone reali? Assolutamente, ma alcuni personaggi sono composti da diverse persone reali e alcuni sono stati spostati nel tempo. Altri, come il sovrano di Kattegat Jarl Estrid Haakon (Caroline Henderson), sono stati inventati per la serie. Anche se il marito di quel personaggio, Haakon Sigurdsson, è una persona reale.

Ricordate, questa serie è del genere fiction storica, gente. Ciò significa che alcune trame e personaggi sono stati modificati per creare una grande serie tv, ma gran parte di essa si basa sui fatti, inclusi i minimi dettagli di costumi, set e armi.

Tra storia e finzione, perché il Valhalla?

I vichinghi non avevano una lingua scritta, quindi gran parte del loro mondo deve essere interpretato. Ma molti degli eventi e dei personaggi della serie sono reali, compresi quelli che sembrano inventati, come il nome appropriato di Forkbeard.

Cos’è il Valhalla? Nella mitologia norrena, Valhalla è il luogo in cui vengono inviati i soldati uccisi. Letteralmente “sala degli uccisi” in antico norvegese, si trova nel regno del dio di Asgard – lì, i soldati aiutano Odino durante il Ragnarök, l’evento catastrofico che porta alla rinascita del mondo. Dove è stato girato Vikings: Valhalla? Come la prima serie, Valhalla è stato girato nella bellissima Irlanda.

Harald Hardrada è stato forse il vichingo più interessante della storia. Immaginate il mondo vichingo dell’XI secolo come un cerchio che si estende su quattro continenti: Harald avrebbe percorso personalmente almeno i due terzi del suo perimetro. Per lo meno, il re norvegese salpò dal suo paese d’origine a Kiev fino a Costantinopoli in Sicilia e ritorno prima di morire durante una fallita invasione dell’Inghilterra nel 1066. Il re inglese Harold Godwinson sconfisse le forze di Harald, solo per cadere in battaglia contro Guglielmo di Normandia il mese successivo.

Queste azioni, registrate in una varietà di fonti più o meno affidabili, forniscono contenuti sufficienti per alimentare qualsiasi opera di narrativa storica, incluso il nuovo show Netflix Vikings: Valhalla, che immagina cosa sarebbe potuto accadere se Harald (interpretato da Leo Suter) fosse stato il migliore amico dell’esploratore norvegese Leif Erikson (Sam Corlett) e dell’amante della sorella di Leif, Freydís Eiríksdóttir (Frida Gustavsson).

In verità, Leif morì quando Harald aveva circa 5 anni e Freydís aveva all’incirca la stessa età di suo fratello, quindi lo scenario è pura fantasia. Tuttavia, rende la narrazione eccellente.

Valhalla, come anticipato, è uno spin-off della serie Vikings, le cui sei stagioni hanno portato gli spettatori dalla prima incursione vichinga in Inghilterra, quando i marinai scandinavi attaccarono un monastero sull’isola di Lindisfarne nel 793 d.C., all’inizio del nono secolo. Se l’obiettivo della prima serie era raccontare una storia sulla creazione del mondo vichingo, questo nuovo presagisce la fine dell’era nel 1066. Il suo nome fa riferimento al Valhalla, una sala di guerrieri uccisi presieduta dal dio Odino in norvegese mitologia.

Come Vikings, Valhalla è un vero e proprio dramma storico piuttosto che una serie strappata alle saghe, con gli scrittori che comprimono personaggi, eventi storici e narrazioni da una varietà di fonti e periodi di tempo per alzare la posta in gioco e mantenere la storia in movimento. Ha funzionato per il primo spettacolo e funziona anche per questo.

Infiniti dettagli storici sono volutamente sbagliati, ma la serie in realtà non pretende il contrario, e ora che non è più stata trasmessa su History Channel, è meno probabile che porti fuori strada la gente.

Ancora più importante, le parti migliori di Valhalla collocano gli scandinavi medievali in quello che Nahir Otaño Gracia, uno studioso di letteratura medievale presso l’Università del New Mexico, chiama il Nord Atlantico globale, una rete di culture diversificata, complicata e interconnessa che contraddice l’immagine di un mondo vichingo isolato e tutto bianco.

Cosa aspettarsi dalla trama di Vikings: Valhalla

In streaming su Netflix, la prima stagione della serie tv si svolge in Inghilterra e Norvegia all’inizio dell’XI secolo. A quel tempo, la Norvegia era tecnicamente unita sotto un unico sovrano, ma le lotte intestine tra piccoli regni erano comuni e il regno era tutt’altro che stabile. A questi problemi interni si aggiunsero le incursioni del vicino regno di Danimarca, che prese il controllo intermittente della Norvegia tra il 970 e il 1035, affidandosi a nobili locali noti come jarl per governare per suo conto.

I conflitti religiosi su piccola scala nella regione erano comuni, ma la guerra religiosa totale era molto rara. In Inghilterra, nel frattempo, i re sassoni esercitavano un’autorità limitata sui grandi nobili del regno. Rapporti tra i Sassoni; poteri regionali; e i residenti danesi dell’isola, che si erano stabiliti in un’area conosciuta come Danelaw tra ondate di invasioni danesi dell’Inghilterra, erano spesso a disagio.

In Valhalla, l’azione inizia con Harald che lascia una festa d’addio in Inghilterra per incontrare suo fratello maggiore Olaf (Jóhannes Haukur Jóhannesson) e iniziare la loro campagna per reclamare la corona norvegese dal re danese Canuto (Bradley Freegard). Quella stessa notte, il re inglese Æthelred the Unready (Bosco Hogan) ordina l’assassinio di un gran numero di danesi in Inghilterra, un vero e proprio evento storico noto come il massacro del giorno di San Brice del 1002. Il vero attacco è stato probabilmente una risposta alle incursioni danesi.

La serie, tuttavia, suggerisce che Æthelred stia cercando di ripulire etnicamente l’isola.

In risposta al massacro, la versione della serie di Cnut riunisce una forza d’invasione combinata norvegese-danese. Harald mette temporaneamente da parte le sue divergenze con Cnut per unirsi all’esercito del re danese e vendicare le uccisioni. La trama è astorica, poiché il padre di Cnut, Sweyn Forkbeard, fu colui che in realtà si vendicò invadendo l’Inghilterra nel 1003.

Cnut salì al potere solo dopo la morte di Sweyn nel 1014, e Harald non nacque nemmeno fino al 1015.

Valhalla comprime il passato per presentare una sequenza di eventi plausibile e drammatica. Come gli spettatori possono facilmente prevedere, Cnut è il vichingo che un giorno costruirà un grande impero del nord.

Olaf verrà ucciso e successivamente canonizzato, aprendo la strada a suo fratello Harald per prendere la corona.

In questo mix, gli sceneggiatori inseriscono un piccolo carico di groenlandesi, tra cui Leif e Freydís. Mentre la Norvegia faceva parte del mondo riccamente connesso del nord Atlantico, la Groenlandia era remota anche per gli standard vichinghi e non aveva alcun ruolo reale nei drammi politici dell’epoca. Il gruppo arriva in Norvegia, dove Canuto sta ammassando il suo esercito, in ricerca di vendetta; dopo aver completato la loro missione, Leif si unisce all’esercito di Cnut e fa amicizia con Harald, mentre Freydís decide di restare nella grande città portuale norvegese di Kattegat.

Per quanto ne sappiamo, questa è una storia interamente inventata. Leif nacque in Islanda, crebbe in Groenlandia e, secondo le saghe vichinghe, si ritrovò accidentalmente a Vinland sulle coste del Nord America intorno all’anno 1000. Freydís compare in entrambi i resoconti dei viaggi dei groenlandesi, in ogni caso si unisce a una seconda spedizione in Nord America dopo il viaggio iniziale di suo fratello.

In una saga, ordina la morte dei suoi rivali, massacrando personalmente le donne tra loro con un’ascia. Nell’altro, spaventa un attacco degli abitanti indigeni della regione scoprendo un seno e schiaffeggiandolo con il piatto di una spada mentre schernisce la virilità dei suoi compagni per essere scappata. Se Valhalla ha intenzione di drammatizzare questi due testi, noti collettivamente come Vinland Sagas, dovrà aspettare le stagioni future, che si spera vedranno Leif e Freydís diretti a ovest e Harald in viaggio verso Costantinopoli e la Sicilia.

La trama dell’invasione Leif-Harald è tipica dei vichinghi, con grandi battaglie, pugnalate alle spalle, politica e sesso.

È la trama di Freydís in Kattegat che realizza qualcosa di nuovo. La serie tv presenta l’attrice Caroline Henderson nei panni di Jarl Haakon, l’immaginario sovrano pagano di Kattegat. È vagamente ispirata allo storico sovrano pagano Haakon Sigurdsson. La città stessa è raffigurata come un entrepôt, o nodo nelle vaste reti commerciali che attraversavano il mondo dell’XI secolo.

Sappiamo dal DNA e simili che i vichinghi erano viaggiatori; hanno viaggiato nell’Africa settentrionale, in Asia, in tutti i tipi di luoghi. Ovviamente, hanno riportato schiavi e conoscenza, ma si sono anche innamorati. Molto probabilmente, le persone di colore sono sempre esistite nella comunità vichinga. Penso che sia fantastico portarlo nella storia di Haakon, perché è più vicino alla verità storica, credo, di quello che abbiamo visto nelle storie vichinghe finora.

Sebbene Haakon sia descritta come saggia e relativamente tollerante, il suo dominio non è un semplice paradiso. Una delle prime inquadrature di Kattegat mostra persone schiavizzate di varie razze vendute in un mercato. In un’altra scena, un gruppo altrettanto eterogeneo di mercanti vende le proprie merci mentre Haakon accompagna Freydís attraverso la città. Con il sole che splende su tessuti riccamente tinti, Haakon descrive la sua discendenza scandinava africana a Freydís in modo pratico.

La Medieval Academy of America ha assegnato a Otaño Gracia un premio per un articolo del 2019 che situa la produzione letteraria tardo medievale in luoghi come l’Inghilterra e l’Islanda nel contesto di un mondo multietnico, multirazziale e multireligioso: il Nord Atlantico globale. Otaño Gracia afferma che la frase – che attribuisce a una conversazione casuale con Geraldine Heng, una rivoluzionaria studiosa della razza nell’Europa medievale – offre un modo per esplorare come i vichinghi capissero e furono “cambiati dalle interazioni” con il mondo più ampio.

Il nord, se vuole mostrarsi al di là di un perimetro locale, deve intendersi come parte del Mediterraneo». E così hanno fatto. A volte, nella loro scrittura e arte, i vichinghi creavano connessioni tra loro e persone che vivevano lontano, attingendo sia alla loro immaginazione che ai loro viaggi. Altre volte, si sono impegnati in ciò che Heng e altri potrebbero chiamare “creazione della razza”, definendo le differenze e trasformando i loro nemici, in particolare membri di religioni diverse, in mostri razzializzati per giustificare la violenza. Sebbene il Nord Atlantico globale fosse uno spazio connesso, era ben lontano dagli ideali moderni di pluralismo e accettazione.

In Valhalla, mentre Harald e Leif invadono l’Inghilterra, in Scandinavia scoppia una guerra religiosa tra cristiani guidati da Olaf e pagani guidati da Haakon. Il cambiamento religioso nella regione è stato un processo lento, ma le rigide divisioni evidenziate nella serie tv non sono del tutto radicate nella storia. Per lo più le fedi si sono sovrapposte in una convivenza più o meno facile, con progressivo movimento verso la cristianizzazione.

Ma la violenza poteva scoppiare, soprattutto quando i pretendenti rivali al trono avevano identità religiose diverse.

La serie cerca di inscenare una guerra santa cristiana contro pagana pur riconoscendo la natura multiforme della vita religiosa dell’epoca. Anche Olaf, che cerca di diventare il re cristiano di Norvegia alleandosi con i “terroristi cristiani” (berserker che uccidono i pellegrini pagani che incontrano per strada, massacrano e decapitano interi villaggi e radono al suolo i templi), chiarisce che lui vuole mantenere Kattegat come una città portuale aperta, una porta sul mondo.

Vikings: Valhalla si diletta attorno ai bordi di alcune idee piuttosto grandi sul mondo vichingo. La serie tv sfida le storie semplicistiche, spesso di supremazia bianca del nord come uno spazio puramente bianco. Allo stesso tempo, non esita a esplorare i modi in cui il contatto tra gruppi diversi potrebbe portare tanto all’odio e all’altro quanto alla tolleranza e al cambiamento culturale.