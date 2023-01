Nicolas Cage vorrebbe recitare in un film musical

Dopo il rilancio della carriera di Nicolas Cage con la sua performance in Pig, e dopo che l’attore è stato protagonista nel ruolo di sé stesso in The Unbearable Weight of Massive Talent, prossimamente sarà sul grande schermo in Renfield. Ma Nicolas Cage avrebbe ancora un sogno: recitare in un film musical.

Ecco le sue parole a riguardo:

Ancora non ho fatto un musical, mi piacerebbe provare. Non sono un vero e proprio cantane, anche se ho cantato in Cuore Selvaggio. Però a volte mi ritrovo a tirare fuori la mia voce per cantare al karaoke Purple Rain.

Il prossimo film in cui Nicolas Cage reciterà è Renfield, lungometraggio in cui vestirà i panni di Dracula. Ecco la sinossi:

In questa mostruosa avventura moderna del fedele servitore di Dracula, Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road, la saga di X-Men) interpreta Renfield, il tormentato aiutante del boss più narcisista della storia, Dracula (il premio Oscar Nicolas Cage). Renfield è costretto a procurare le vittime del suo padrone ed a eseguire ogni suo ordine, per quanto spregevole. Ma ora, dopo secoli di servitù, Renfield è pronto a scoprire se c’è una vita al di fuori dell’ombra del Principe delle Tenebre. Se solo riuscisse a capire come porre fine alla sua codipendenza.