La Casa: il risveglio del Male – Il regista rivela che ci sarà un nuovo Necronomicon

Gli appassionati di horror stanno aspettando l’uscita di Evil Dead Rise, in Italia portato come La Casa – Il Risveglio del Male, il lungometraggio horror che continua la saga di Sam Raimi e Bruce Campbell, e che presenta diverse novità, tra cui anche alcuni particolari reativi al Necronomicon.

Lo stesso regista Lee Cronin ha di recente parlato del modo in cui il film si connetterà ai tre capitoli precedenti ed anche al reboot del 2013. Ecco le sue parole:

Quando ci siamo seduti al tavolo con Sam Raimi per discutere del progetto ho citato i tre Necronomicon presenti in L’Armata delle Tenebre, e così ho detto che, mentre nel film del 2013 Fede Alvarez utilizzava il secondo dei tre, io avrei avuto per questo progetto il terzo. Un particolare del genere mi ha permesso di portare avanti la storia, rivelando che in questo universo narrativo esistono più Necronomicon. Questi libri hanno diverse personalità. Non è lo stesso libro che aveva Ash nella casa nel bosco, però è strettamente correlato. Potrebbe essere anche più pericoloso.

Cronin ha anche detto che questo Necronomicon avrà uno stile diverso rispetto agli altri.

Ci abbiamo lavorato per tre mesi, ed è fatto totalmente a mano. Sarà visivamente influenzato dalla tradizione celtica- ha specificato- ci sono una serie di particolari che aiuteranno a dare molta personalità a questo manufatto. Si tratta del cugino bastardo risetto agli altri libri.

Ecco per gli appassionati un video che mostra un Necronomicon fatto a mano.

Spostando l’azione dai boschi alla città, “La Casa – Il Risveglio del Male” racconta l’intricata vicenda di due sorelle intente a riavvicinarsi tra loro, interpretate da Sutherland e Sullivan, il cui ricongiungimento viene interrotto dall’ascesa di demoni in carne e ossa, che le spingono a una battaglia primordiale per la sopravvivenza mentre affrontano il loro incubo peggiore.

“La Casa – Il Risveglio del Male” è prodotto da Rob Tapert (“Ash vs Evil Dead”, “Man in the Dark”) e prodotto esecutivamente dal creatore della serie e icona dell’horror Sam Raimi e dalla leggenda di culto e “Ash” stesso, Bruce Campbell, insieme a John Keville, Macdara Kelleher, Richard Brener, Dave Neustadter, Romel Adam e Victoria Palmieri. Cronin è affiancato dietro la macchina da presa dal direttore della fotografia Dave Garbett (“Z for Zachariah”, “Underworld: La Ribellione dei Lycans”), dal production designer Nick Bassett (“Guns Akimbo”, “Sweet Tooth”), dal montatore Bryan Shaw (“Ash vs Evil Dead”, “Spartacus”) e dalla costumista Sarah Voon (“Chasing Great”, “Inside”), con una colonna sonora di Stephen McKeon (“Hole – L’Abisso “, “Primeval”).