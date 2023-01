Cani: quando si mordicchiano forse stanno giocando

I cani spesso si mordicchiano reciprocamente senza farsi male. Ecco come capire se stanno giocando o se davvero è un conflitto in cui si deve intervenire.

I nostri fedeli amici cani tendono spesso a mordicchiarsi a vicenda, ma come facciamo a capire se giocano o stanno litigando? Dobbiamo intervenire, se sono in conflitto? Tra cani il morso ha molti significati. Quando sono cuccioli usano la bocca per chiedere interazione alla madre, per scoprire la consistenza del mondo o per i rapporti con i fratelli.

La madre durante i primi mesi di vita fa vedere ai cuccioli come moderare la forza del morso. Ecco che i cani che non hanno potuto trascorrere questo importante periodo di tempo con la madre possono non riuscire a moderare il morso. Quest’ultimo, se ben gestito, è un modo per giocare con i propri simili. Giocare con il morso rappresenta un buon livello di intimità.

La cosa migliore per sorvegliare due cuccioli che si mordicchiano è essere pronti a intervenire. Nel caso, ovviamente, in cui uno dei due dia l’impressione di non gradire il comportamento dell’altro. Il morso invece tra cani adulti può avere un significato diverso, infine un altro momento in cui i cani si morsicchiano è il grooming. In alcuni casi i cani che si conoscono bene e hanno un legame profondo si mordono giocosamente per dimostrarsi affetto. Un dolce e coccoloso mordicchiare su collo e orecchie.

Un altro fattore da considerare è legato alle emozioni che si celano dietro l’interazione. Per comprendere cosa succede fra cani si deve tentare di capire se loro percepiscono gioia, rabbia, ansia o magari preoccupazione. Un ultimo motivo per capire cosa accade fra loro è lo scopo per cui lo stanno facendo. Ad esempio, le coccole, l’accesso al divano o un gioco da conquistare, ma anche una risorsa in ballo. L’importante è conoscere il proprio cane, le sue abitudini, i suoi interessi e il suo comportamento verso gli altri. Solo così si può capire la distinzione tra vero gioco e conflitto.