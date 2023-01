Bruce Willis: il regista M. Night Shyamalan lo ringrazia e lo definisce un fratello maggiore

M. Night Shyamalan ha di recente parlato di Bruce Willis, l’attore a cui è forse più legato, ed ha sottolineato come l’interprete americano rappresenti per lui una sorta di fratello maggiore. Shyamalan ha dichiarato di essere in contatto con Willis, anche dopo che è stata rivelata la sua malattia.

Ecco le parole del regista:

Si, ci stiamo sentendo. Bruce è una persona fantastica, e per me sarà sempre un fratello maggiore. Grazie a lui ho potuto creare il mio percorso. Mi ha sempre supportato e mi ha permesso di provare cose diverse. Se non avesse fatto parte di determinati progetti forse non mi avrebbero consentito di fare certe cose. Lui ha sempre compreso il bilanciamento che intendevo fare tra il raccontare una storia di genere ed il creare emozioni.

L’ambiente di Hollywood si è stretto intorno a Bruce Willis dopo che è stato rivelato che l’attore soffre di afasia. Intanto il 31 marzo uscirà il suo nuovo film intitolato Assassin, in cui l’interprete veste i panni di uno speciale agente della CIA chiamato ad occuparsi di un caso che ha a che fare con degli speciali droni finiti nelle mani sbagliate. Si tratta di un thriller fantascientifico.

Ecco la prima immagine di Assassin.

Questo è il messaggio diffuso dalla famiglia di Bruce Willis circa nove mesi fa, nel momento in cui fu annunciata la sua malattia: