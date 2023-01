Figli: esiste il preferito?

Anche se i genitori direbbero di no, alcuni studi hanno analizzato il rapporto tra figli e genitori per capire se esistono delle preferenze.

Un gruppo di ricercatori di recente ha condotto uno studio per determinare se c’è un figlio preferito all’interno di un numeroso campione di famiglie. Katherine Conger dell’Università della California ha guidato la ricerca, iniziata nel 1989, che si concentrava sul rapporto tra fratelli o sorelle e i loro genitori. I ricercatori si sono chiesti se mamma e papà trattano i bambini in modo diverso in base al loro ordine di nascita e se i bambini percepivano questa differenza. Inoltre, volevano esplorare in che modo tale trattamento influenzi la loro autostima. La ricerca ha incluso una serie di interviste con bambini e genitori, nonché test per misurare l’autostima dei bambini.

Secondo lo studio pubblicato sul Journal of Family Psychology, circa il 70% dei papà e il 74% delle mamme hanno riportato di avere un figlio preferito. Tuttavia, mentre questo trattamento differenziato non sembrava influenzare l’autostima dei bambini più grandi, ha avuto un impatto su quella dei figli più piccoli, forse perché erano loro a sentirsi esclusi. Lo studio ha coinvolto 384 coppie di fratelli adolescenti e i loro genitori e i dati sono stati presi una volta in un anno e comprendevano due visite nell’abitazione principale.

Durante questi controlli, le famiglie hanno dato risposte ai quesiti sul loro rapporto, con su quello con gli amici e hanno raccontato quali attività amavano fare insieme. Inoltre, è stato rilevato che i genitori spesso trattavano i figli in modo diverso, indipendentemente dall’età, offrendo più aiuto con i compiti a scuola o regalando loro più tempo di qualità. I ricercatori hanno ipotizzato che ciò sia legato al fatto che ci sentiamo più vicini a chi ci somiglia di più, anche quando si tratta dei propri figli. Inoltre, è emerso che i bambini con caratteristiche simili a quelle dei genitori vengono trattati in modo più indulgente rispetto a quelli diversi.