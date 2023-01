Terremoto Abruzzo 2009: Cipess approva la ricostruzione

Approvato dal Cipess un importo complessivo di euro 329.741,82 al Programma di sviluppo Restart per il terremoto del 2009 in Abruzzo.

Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, è rimasta entusiasta per i provvedimenti approvati utili ad avviare gli investimenti importanti e strategici per il territorio. Il Cipess ha approvato alcuni provvedimenti su infrastrutture, coesione territoriale, ricostruzione post sisma, salute, agricoltura, ambiente, internazionalizzazione delle imprese italiane, attività produttive. Confermato l’importo di euro 329.741,82 al Programma di sviluppo Restart in relazione al terremoto del 2009 sul territorio abruzzese.

Approvata anche l’assegnazione all’Ufficio speciale per i comuni del cratere (Usrc) di risorse pari a 2.419.776,20 euro. Una copertura delle spese obbligatorie per le funzioni essenziali da svolgere nei luoghi colpiti dal sisma del 2009. Altra approvazione per l’assegnazione di finanziamenti a favore delle amministrazioni territoriali finalizzate alle attività della ricostruzione post Sisma Abruzzo 2009.

Ulteriore approvazione per l’intervento di ricostruzione dell’immobile ex Inapli, oggetto di finanziamento con due assegnazioni del Cipe. Altra conferma per il contributo di 20 milioni di euro per l’attività degli IRCCS mirato ai cittadini residenti in regioni diverse da quelle appartenenti. Approvata anche la ripartizione delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2021. Ulteriori 14 milioni di euro per l’incremento dei fondi contrattuali in ambito di dirigenza e professione sanitaria. Confermati anche i contributi ripartiti nel 2021 per compensazioni in favore dei territori ospitanti siti di centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Il 50% va ai Comuni sede di impianto, il 25% alla relativa Provincia e il 25% ai Comuni limitrofi.