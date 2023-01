Silent Hill 2 Remake sarà fedele all’originale ma introdurrà alcune novità

A pochi mesi di distanza dall’annuncio ufficiale, Bloober Team torna a parlare dell’attesissimo remake di Silent Hill 2. Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di DreadXP, Anna Jasińska, Chief Marketing Officer di Bloober Team, ha parlato di com’è nato il progetto e di quali saranno le caratteristiche fondamentali del rifacimento.

Stando a quanto rivelato da Jasińska, Konami avrebbe proposto a Bloober Team di creare una concept art durante il Tokyo Games Show del 2019, prima di decidere di affidar loro il progetto. Naturalmente, non Bloober Team non era l’unico studio a contendersi il progetto. Anche molti altri studi erano in lizza per collaborare, ma alla fine il concept di Bloober è stato quello più apprezzato da Konami.

Parlando poi del remake, Anna Jasińska ha ribadito che il team intende realizzare un rifacimento estremamente fedele alla storia originale. I cambiamenti più importanti riguarderanno infatti perlopiù il gameplay:

Ci stiamo concentrando per riportare l’atmosfera distinta e viscerale di Silent Hill 2 in modo modernizzato.[…] Ci atteniamo fedelmente alla storia tradizionale, mentre ricreiamo il gameplay e aggiorniamo la grafica da zero. Questi sono i motivi per cui Konami ci ha affidato il remake. Un grande cambiamento visibile è l’adozione di una telecamera dietro la spalla, che ha alterato la prospettiva di alcune scene iconiche, ma ha anche significato una revisione del sistema di combattimento. Gli ultimi ritrovati tecnologici fanno miracoli quando si tratta di rendere la grafica più accattivante. Come vedete, non ci siamo allontanati dal concetto originale di questo classico di culto; abbiamo solo alcune idee su come rendere le fasi horror più interessanti per il pubblico contemporaneo.

Questo non significa che il remake di Silent Hill 2 non subirà cambiamenti al di fuori dei miglioramenti visivi e di gameplay, poiché Bloober Team sta apportando anche delle modifiche ad alcune aree, poiché alcune di esse non funzionerebbero in un videogioco moderno.

“Come già detto, adottiamo un approccio molto attendo a qualsiasi modifica. Rimaniamo fedeli al titolo originale. Tuttavia, stiamo apportando delle modifiche ad alcune aree che necessitano di essere modernizzate a causa del passare del tempo.”